Η Alpine ανακοίνωσε την παραμονή του Φράνκο Κολαπίντο στην ομάδα της Formula 1, διατηρώντας τον Αργεντινό στο πλευρό του Πιερ Γκασλί.

Ο Φράνκο Κολαπίντο θα παραμείνει οδηγός της Alpine στη Formula 1 και το 2027, με τη γαλλική ομάδα να επιβεβαιώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 23χρονο Αργεντινό. Ο Κολαπίντο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πλευρό του Πιερ Γκασλί, του οποίου το συμβόλαιο κάλυπτε ήδη την επόμενη σεζόν, ολοκληρώνοντας έτσι τη σύνθεση της ομάδας για το επόμενο πρωτάθλημα.

Η απόφαση επιβραβεύει τη σημαντική πρόοδο που έχει παρουσιάσει ο Κολαπίντο μέσα στο 2026. Έπειτα από τους πρώτους 12 αγώνες, έχει συγκεντρώσει 19 βαθμούς και έχει τερματίσει στην πρώτη δεκάδα σε έξι Grand Prix. Ξεχώρισε με την 7η θέση στο Μαϊάμι και, δύο εβδομάδες αργότερα, βελτίωσε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του κατακτώντας την 6η θέση στον Καναδά.

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Η ανανέωση προσφέρει παράλληλα στην Alpine τη σταθερότητα που αναζητούσε ενόψει του 2027. Τα δικαιώματα του Κολαπίντο ανήκουν στη Williams Racing, με την Alpine να εξασφαλίζει τις υπηρεσίες του με τη μορφή δανεισμού. Η γαλλική ομάδα είχε προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 24 Αυγούστου να ενεργοποιήσει την οψιόν για το 2027, κάτι που έκανε κι ως αποτέλεσμα το οδηγικό της δίδυμο θα παραμείνει ανέπαφο για τρίτη διαδοχική σεζόν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παραμείνω σε αυτή την ομάδα το 2027. Αισθάνομαι πολύ καλά και έχω πλέον προσαρμοστεί πλήρως εδώ. Είναι ακόμη πιο θετικό το γεγονός ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο φέτος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε ακόμη πολλούς στόχους να πετύχουμε και γνωρίζω ότι η ομάδα εργάζεται πολύ σκληρά για να βρει περισσότερη απόδοση και να κάνει το μονοθέσιο ολοένα και καλύτερο. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: θέλουμε να αγωνιζόμαστε για τις πρώτες θέσεις και να κερδίζουμε», ανέφερε ο Κολαπίντο.

BREAKING: Franco Colapinto extends his contract with Alpine into 2027#F1 pic.twitter.com/umBd8OvwLC — Formula 1 (@F1) August 27, 2026

Η εξέλιξη που έπεισε την Alpine

Ο Κολαπίντο έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Williams το 2024, προτού πάει στην Alpine ως εφεδρικός οδηγός πριν από την έναρξη της επόμενης σεζόν. Η ομάδα τον προώθησε σε θέση βασικού στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια του 2025, αντικαθιστώντας τον Τζακ Ντούχαν.

Η πρώτη του χρονιά στο Ένστον ήταν δύσκολη, καθώς δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί με ένα μη ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Παρ’ όλα αυτά, η Alpine τον διατήρησε στο πλευρό του Γκασλί για το 2026, επιλέγοντας να του προσφέρει μία πλήρη σεζόν και την ευκαιρία να προετοιμαστεί κανονικά από τις χειμερινές δοκιμές. Η απόδοση του Αργεντινού βελτιώθηκε σημαντικά με τη νέα γενιά μονοθεσίων. Ο πρώτος του βαθμός με την Alpine ήρθε με τη 10η θέση στην Κίνα, ενώ ακολούθησαν δύο ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα σε Μαϊάμι και Μόντρεαλ.

Ειδικά στον Καναδά, η Alpine ξεχώρισε την ωριμότητα και τη σταθερότητα που έδειξε ο Κολαπίντο, στοιχεία που ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη της ομάδας στις δυνατότητές του. Στα 23 του χρόνια έχει πλέον 38 εκκινήσεις στη Formula 1 και, σύμφωνα με την Alpine, έχει δημιουργήσει μία ιδιαίτερα αποτελεσματική σχέση συνεργασίας με τον Γκασλί και τους μηχανικούς της ομάδας.

Πίστη και σταθερότητα στον Κολαπίντο

Ο εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε, τόνισε ότι η διατήρηση του ίδιου οδηγικού διδύμου προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η σημαντικότερη προτεραιότητα παραμένει η κατασκευή ενός μονοθεσίου ικανού να πρωταγωνιστήσει.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε τη σύνθεση των οδηγών μας για το 2027, με τον Φράνκο να παραμένει οδηγός αγώνων στο πλευρό του Πιερ. Για εμένα, η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική. Πλέον έχουμε τακτοποιήσει το ζήτημα των οδηγών και έχω πει πολλές φορές ότι, παρότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ, το σημαντικότερο είναι να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ένα γρήγορο αγωνιστικό μονοθέσιο. Αυτή παραμένει ξεκάθαρα η πρώτη μας προτεραιότητα. Έχουμε δει τον Φράνκο να εξελίσσεται και να ωριμάζει πραγματικά σε έναν εξαιρετικό οδηγό μέσα στη φετινή χρονιά. Τα αποτελέσματά του στο Μαϊάμι και ειδικά στο Μόντρεαλ επιβεβαίωσαν αυτό που ήδη γνώριζα: ο Φράνκο ανήκει στη Formula 1 και ανήκει σε αυτή την ομάδα. Περιμένω τόσο από τον Φράνκο όσο και από τον Πιερ να συνεχίσουν την εξαιρετική δουλειά τους στην πίστα και από ολόκληρη την ομάδα να πιέζει ασταμάτητα, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε στην κορυφή του σπορ», ανέφερε ο Ιταλός.

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