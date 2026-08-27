Νέες έξυπνες λειτουργίες ασφαλείας Connected Safety και ηχητική εμπειρία Spatial Audio στα Volvo EX60, EX90 και ES90.

H Volvo Cars περνάει στο επόμενο στάδιο την τεχνολογία συνδεσιμότητας και ασφάλειας, ανακοινώνοντας μια νέα ενημέρωση λογισμικού για τα ηλεκτρικά της μοντέλα EX60, EX90 και ES90. Η σουηδική εταιρεία ενισχύει το σύστημα Connected Safety, επιτρέποντας στα αυτοκίνητα να προειδοποιούν σε πραγματικό χρόνο τους οδηγούς για επικίνδυνες καταστάσεις που βρίσκονται στην πορεία τους, πριν καν τις δουν.

Η τεχνολογία Connected Safety, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2016, εμπλουτίζεται πλέον με τέσσερις εντελώς νέες λειτουργίες προειδοποίησης. Πρόκειται για το Large Animal Alert (ανίχνευση μεγάλων ζώων στον δρόμο), το Vulnerable Road User Alert (προειδοποίηση για πεζούς και δικυκλιστές), το Roadwork Alert (εντοπισμός οδικών έργων) και το Accident Ahead Alert (ειδοποίηση για ατυχήματα πιο κάτω στη διαδρομή).

Τέσσερις νέες προειδοποιήσεις στην υπηρεσία του οδηγού

Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται και διανέμονται άμεσα μέσω δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από άλλα συνδεδεμένα αυτοκίνητα Volvo ή κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας. Σήμερα, περισσότερα από 1 εκατομμύριο οχήματα της Volvo κυκλοφορούν με ενεργή τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ενώ μέσω του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος «Data for Road Safety», οι ειδοποιήσεις μπορούν να διαμοιράζονται και σε αυτοκίνητα άλλων κατασκευαστών.

Όπως δήλωσε η Όσα Χάγκλουντ, Επικεφαλής του Volvo Cars Safety Centre: «Με βάση τη γνώση που συγκεντρώνουμε επί δεκαετίες για την ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες, αυτές οι καινοτομίες αντιπροσωπεύουν ακόμα ένα βήμα προς το όραμά μας για μηδενικές συγκρούσεις».

Πολυδιάστατη ηχητική εμπειρία και συνεχής αναβάθμιση

Πέρα από την οδική ασφάλεια, η ίδια ενημέρωση λογισμικού αναβαθμίζει σημαντικά και την ψυχαγωγία στην καμπίνα. Τα Volvo EX90 και ES90 αποκτούν υποστήριξη Spatial Audio στο Apple CarPlay με τεχνολογία Dolby Atmos. Σε συνδυασμό με το κορυφαίο προαιρετικό ηχοσύστημα Bowers & Wilkins των 25 ηχείων, η μουσική και τα φωνητικά αναπαράγονται πολυδιάστατα, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία ήχου.

Η Volvo Cars αναγνωρίστηκε πρόσφατα από την S&P Global Mobility ως ο μοναδικός παραδοσιακός κατασκευαστής που έχει φτάσει στο Επίπεδο 5 των αυτοκινήτων που προσδιορίζονται από το λογισμικό (Software-Defined Vehicles). Η νέα αυτή αναβάθμιση επιβεβαιώνει την τακτική της εταιρείας να εξελίσσει και να βελτιώνει τα αυτοκίνητά της συνεχώς, ακόμα και μετά την έξοδό τους από το εργοστάσιο.