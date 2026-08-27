Η FIA ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της δεύτερης αξιολόγησης του μηχανισμού ADUO, χωρίς να μεταβάλει τις δυνατότητες εξέλιξης των κατασκευαστών.

Η Red Bull-Ford εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς στους κινητήρες εσωτερικής καύσης της Formula 1, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου αξιολόγησης του μηχανισμού ADUO.

Η FIA επιβεβαίωσε επίσημα τις δυνατότητες πρόσθετης εξέλιξης που είχαν εξασφαλίσει οι Mercedes, Ferrari, Honda και Audi από την πρώτη αξιολόγηση. Ωστόσο, κανένας κατασκευαστής δεν απέκτησε επιπλέον δικαιώματα μετά τη δεύτερη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε στο Grand Prix Ουγγαρίας.

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Η κατάταξη των κινητήρων

Σύμφωνα με την ανάλυση της FIA, η οποία λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα από την έναρξη της σεζόν στην Αυστραλία έως και τον αγώνα της Ουγγαρίας, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης της Red Bull Powertrains-Ford παραμένει ο ισχυρότερος του grid.

Όπως αναφέρει η αξιολόγηση, η Mercedes-AMG βρίσκεται μεταξύ 2% και 4% πίσω από το σημείο αναφοράς, ενώ το έλλειμμα των Ferrari, Audi και Honda ξεπερνά το 4%. Η νέα προδιαγραφή κινητήρα που παρουσίασε η Honda στο Grand Prix Ολλανδίας δεν συμπεριλήφθηκε στην αξιολόγηση, καθώς έκανε την πρώτη της εμφάνιση μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου.

Οι συγκεκριμένες διαφορές επιβεβαιώνουν ουσιαστικά την κατάταξη που είχε προκύψει από την πρώτη αξιολόγηση. Η Mercedes απέκτησε το δικαίωμα ομολογκαρίσματος μίας πρόσθετης προδιαγραφής (σ.σ. αναβάθμιση) το 2026 και μίας ακόμη το 2027, μαζί με αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και των ωρών δοκιμών στο δυναμόμετρο. Οι Ferrari, Audi και Honda εξασφάλισαν δύο πρόσθετες προδιαγραφές για το 2026 και άλλες δύο για το 2027, καθώς το έλλειμμά τους ξεπερνούσε το όριο του 4%.

Επομένως, το γεγονός ότι η FIA δεν παραχώρησε νέες δυνατότητες εξέλιξης σε κανέναν κατασκευαστή στη δεύτερη περίοδο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι διαφορές απόδοσης παρέμειναν απολύτως αμετάβλητες. Σημαίνει ότι κανένας κατασκευαστής δεν πέρασε σε διαφορετικό όριο που θα του έδινε πρόσβαση σε πρόσθετη παροχή την οποία δεν είχε ήδη εξασφαλίσει.

Το παράδοξο που εξοργίζει τη Red Bull

Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις στη Red Bull, η οποία είχε ζητήσει από τη FIA να επανεξετάσει τα αρχικά δεδομένα. Στο Μίλτον Κινς θεωρούν ότι η Mercedes διαθέτει την ισχυρότερη συνολική μονάδα ισχύος, άποψη που είχε εκφράσει δημόσια ακόμη και ο Τότο Βολφ. Μετά το Grand Prix Βελγίου, ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, είχε συμφωνήσει με τον Αυστριακό.

Η φαινομενική αντίφαση εξηγείται από το γεγονός ότι ο μηχανισμός ADUO εξετάζει αποκλειστικά την απόδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Δεν αξιολογεί συνολικά την απόδοση της ηλεκτρικής ενέργειας, της μπαταρίας, του MGU-K και τη συνδυαστική λειτουργία όλων των επιμέρους στοιχείων της μονάδας ισχύος.

Έτσι, η Red Bull-Ford μπορεί να διαθέτει τον ισχυρότερο θερμικό κινητήρα στις μετρήσεις της FIA, χωρίς να έχει κατ’ ανάγκη την καλύτερη συνολική μονάδα ισχύος στην πίστα.

Η FIA έχει ήδη αναγνωρίσει ότι υπάρχουν αδυναμίες στον μηχανισμό ADUO χωρίς όμως να αμφισβητεί την ακρίβεια των μετρήσεών της.

Η τρίτη και τελευταία περίοδος αξιολόγησης του 2026 θα καλύψει τους αγώνες από το Grand Prix Ολλανδίας έως το Grand Prix Μεξικού. Μέχρι τότε, η Red Bull θα συνεχίσει χωρίς τα πρόσθετα εργαλεία εξέλιξης που έχουν στη διάθεσή τους όλοι οι υπόλοιποι κατασκευαστές.

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