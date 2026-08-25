Σε ανάρτησή του στα social media o Λιούις Χάμιλτον τοποθετήθηκε σχετικά με τα μηνύματα στον ασύρματο προς την ομάδα του στο Ζάντβορτ.

Ο Λιούις Χάμιλτον επέστρεψε στα όσα είπε στον ασύρματο κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ολλανδίας, προχωρώντας σε δημόσια αυτοκριτική μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής είχε εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά του για ορισμένες από τις στρατηγικές αποφάσεις της Ferrari στο Ζάντβορτ. Ωστόσο, έχοντας ακούσει ξανά τα σχόλιά του, παραδέχθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε δεν αρμόζει στις αρχές του.

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Η ένταση στον ασύρματο

Η απογοήτευση του Χάμιλτον έγινε εμφανής στο μέσο του αγώνα, όταν έφτασε πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ έχοντας διαφορετική στρατηγική και νεότερα ελαστικά. Ο Βρετανός ενημέρωσε τη Ferrari ότι ήταν ταχύτερος, όμως η αλλαγή στην αγωνιστική σειρά των δύο μονοθεσίων δεν πραγματοποιήθηκε.

Ο Λεκλέρ παρέμεινε στην πίστα για έναν επιπλέον γύρο πριν μπει στα pits, με τον Χάμιλτον να σχολιάζει σαρκαστικά στον ασύρματο:

«Ωραίος τρόπος να σπαταλάμε χρόνο, παιδιά. Μπράβο».

Αργότερα, λίγο πριν από το pit stop υπό καθεστώς Virtual Safety Car, ρώτησε την ομάδα εάν τον χρησιμοποιούσε ως «πειραματόζωο». Μετά τον τερματισμό υποστήριξε ότι ο χρόνος που χάθηκε νωρίτερα του κόστισε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την τρίτη θέση από τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε τελικά τον αγώνα στην τέταρτη θέση, μόλις 0,849 δλ. πίσω από τον οδηγό της Mercedes.

Η αυτοκριτική του Χάμιλτον

Μία ημέρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάμιλτον με ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστά τα συναισθήματά του με έναν πιο «νηφάλιο» τρόπο σκέψης.

«Άκουσα ξανά ορισμένα από τα σχόλιά μου στον ασύρματο και στην τηλεόραση. Στην ένταση της στιγμής μπορεί να βγει η απογοήτευση, ειδικά όταν νοιάζεσαι τόσο βαθιά όσο εγώ. Όμως αυτή δεν ήταν η καλύτερη εκδοχή μου. Αναλαμβάνω την ευθύνη γι’ αυτό και θα είμαι καλύτερος», ανέφερε.

Ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η ένταση προήλθε από την πίστη του στο εγχείρημα της Ferrari και όχι από αμφιβολίες για τους ανθρώπους της ομάδας.

«Αυτό το πάθος προέρχεται από την πίστη σε αυτή την ομάδα, στους ανθρώπους της και σε αυτό που χτίζουμε μαζί. Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη. Η πίστη υπάρχει. Και η μάχη είναι απολύτως ακόμη ανοιχτή», πρόσθεσε.

Παρά το δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο, ο Βρετανός αναγνώρισε τα θετικά βήματα που έκανε η Ferrari, ευχαριστώντας τόσο τους ανθρώπους στο εργοστάσιο όσο και την ομάδα στην πίστα για τη συνεχή προσπάθεια και τις αναβαθμίσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να απαιτείται δουλειά, ιδιαίτερα στην απόδοση του μονοθεσίου στον έναν γρήγορο γύρο.

Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα αποφασιστικό τόνο:

«Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε, να πιέζουμε και να μαχόμαστε. Ερχόμαστε».

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