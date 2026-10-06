Ο Λάντο Νόρις αποκάλυψε το πρόβλημα που επηρέασε τη McLaren του στη Σεπάνγκ και εξήγησε το παραλίγο ατύχημα πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Ακόμα ένα Grand Prix στο 2026 που δεν κύλισε όπως θα περίμενε ο Λάντο Νόρις. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αποκάλυψε πως ένα ιδιαίτερο πρόβλημα επηρέασε αποκλειστικά το δικό του μονοθέσιο έκανε ακόμη δυσκολότερο το GP Μπαχρέιν. Ο Βρετανός αντιμετώπισε έλλειμμα τελικής ταχύτητας σε ολόκληρο το τριήμερο και τελικά περιορίστηκε στην 9η θέση, έπειτα από έναν επεισοδιακό αγώνα στη Σεπάνγκ.

Η McLaren είχε ήδη διαπιστώσει το πρόβλημα από τις κατατακτήριες και, σε αντίθεση με τις γενικότερες αδυναμίες στις ευθείες που είχαν φανεί και στο Μπακού, αυτή τη φορά το συγκεκριμένο έλλειμμα δεν εμφανίστηκε στο μονοθέσιο του Όσκαρ Πιάστρι. Ο Νόρις παραδέχθηκε πάντως ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για τα δικά του λάθη.

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Ένα μεγάλο έλλειμμα ταχύτητας

Μετά τον αγώνα ο Νόρις εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος με το πρόβλημα που περιόρισε τις δυνατότητές του στη Σεπάνγκ. Μάλιστα, ανέφερε το μέγεθος της απώλειας ισχύος.

«Δεν έχω ιδέα τι πρόβλημα είναι αυτό. Η ομάδα προσπαθεί να το λύσει, αλλά χάνω σχεδόν δύο δέκατα σε κάθε γύρο. Δύο δέκατα σε κάθε γύρο για 55 γύρους είναι απίστευτα επώδυνο και κάνει τη ζωή μου πολύ δύσκολη. Υπήρχαν όμως και άλλα πράγματα που θα μπορούσα να έχω κάνει καλύτερα. Δεν το χρησιμοποιώ απλώς ως δικαιολογία. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσω εγώ και πράγματα που πρέπει να βελτιώσει και η ομάδα», ανέφερε ο Βρετανός.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, είχε εξηγήσει από το Σάββατο ότι η διαφορά ήταν μικρή σε απόλυτους αριθμούς, αλλά σημαντική σε χρόνο γύρου: «Το πρόβλημα που βλέπουμε στο μονοθέσιο του Λάντο αφορά την έλλειψη ταχύτητας στις ευθείες. Στα σημεία όπου περιοριζόμαστε από την ισχύ, το αυτοκίνητο επιταχύνει λίγο λιγότερο και φτάνει σε ελαφρώς χαμηλότερη τελική ταχύτητα, με όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους ίδιες».

Το παραλίγο ατύχημα

Ο Νόρις παραλίγο να δει τον αγώνα του να τελειώνει λίγο πριν από το φινάλε. Όταν ο Τζορτζ Ράσελ σταμάτησε και εμφανίστηκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, τα μονοθέσια μπροστά του επιβράδυναν απότομα στην πρώτη στροφή. Ο Βρετανός χρειάστηκε να βγει στο χαλίκι για να αποφύγει τη σύγκρουση, πέφτοντας στην 11η θέση, πριν ανακάμψει μέχρι την 9η.

«Νομίζω ότι από τη θέση που βρισκόμουν απλώς δεν μπορούσα να δω πόσο πολύ είχαν ουσιαστικά σταματήσει πάνω στην αγωνιστική γραμμή. Στο τέλος της ημέρας, είναι δική μου δουλειά να κρίνω τέτοιες καταστάσεις, όμως αυτή δεν ήταν μία φυσιολογική κατάσταση. Προφανώς με αιφνιδίασε. Δεν έχω πραγματικά κανέναν άλλον να κατηγορήσω πέρα από τον εαυτό μου, αλλά από τη στιγμή που βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση δεν υπήρχε κάτι άλλο που μπορούσα να κάνω», ανέφερε.

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