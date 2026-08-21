Το νέο ηλεκτρικό AION UT έρχεται στην Ελλάδα με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και έξυπνες τεχνολογίες που αλλάζουν την καθημερινή μετακίνηση.

Η AION παρουσιάζει το νέο AION UT, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback που αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τις καθημερινές του ανάγκες στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Ακολουθώντας πιστά τη φιλοσοφία «Man Maximum, Machine Minimum», το νέο μοντέλο της GAC καταφέρνει να προσφέρει χώρους και αίσθηση αυτοκινήτου ανώτερης κατηγορίας μέσα από εξαιρετικά ευέλικτες εξωτερικές διαστάσεις.

Η εμπειρία της Toyota και το ιταλικό design

Στην εξέλιξη και τη μηχανολογική καθοδήγηση του AION UT ηγήθηκε ο Masato Katsumata, Chief Technological Officer της GAC International, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία και υπήρξε επικεφαλής σε κομβικά project της Toyota. Η ανθρωποκεντρική του προσέγγιση συνδυάστηκε με τη σχεδιαστική υπογραφή του GAC Milan Design Center, προσδίδοντας στο μοντέλο καθαρές γραμμές, ευρωπαϊκή φινέτσα, φωτιστικά σώματα LED τύπου «eyebrow» και pixel-inspired λεπτομέρειες στο πίσω μέρος.

Χώροι μεγαλύτερης κατηγορίας και πρακτικότητα

Παρά τον compact χαρακτήρα του, το AION UT αξιοποιεί στο έπακρο το μεταξόνιο των 2.750 χλστ., διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα ευρύχωρη και φωτεινή καμπίνα ικανή να φιλοξενήσει με άνεση τρεις ενήλικες στο πίσω κάθισμα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 440 λίτρα, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν 24 έξυπνα ενσωματωμένες αποθηκευτικές λύσεις καθώς και λειτουργία Vehicle-to-Load για παροχή ρεύματος σε εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Ο ψηφιακός διάκοσμος περιλαμβάνει κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών και πλήρη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto.

Ηλεκτρική απόδοση και ευρωπαϊκή κατασκευή

Για την ελληνική αγορά, το νέο hatchback εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 204 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh τεχνολογίας Magazine Battery 2.0. Η αυτονομία φτάνει έως και τα 430 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο WLTP, με την ταχεία φόρτιση DC από το 30% στο 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά, ενώ υποστηρίζεται και on-board φορτιστής AC ισχύος 11 kW.

Η ασφάλεια ενισχύεται από αμάξωμα με χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής σε ποσοστό 71%, περιμετρικούς πλευρικούς αερόσακους πλήρους μήκους και ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου L2. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Rooted in Europe, Serving Europe», η παραγωγή του AION UT πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Magna στην Αυστρία, εξασφαλίζοντας κορυφαία κατασκευαστική ποιότητα σύμφωνα με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.