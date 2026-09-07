GAC AION UT: Πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP με το νέο πρωτόκολλο του 2026

Το compact ηλεκτρικό hatchback της GAC AION συγκέντρωσε υψηλές βαθμολογίες στην προστασία επιβατών και στη διαχείριση μετά τη σύγκρουση.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της κινεζικής GAC, το AION UT, απέσπασε τη συνολική βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε υπό το αναθεωρημένο πρωτόκολλο που εφαρμόζει ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός από το 2026, το οποίο εξετάζει την ασφάλεια σε τέσσερις επιμέρους τομείς: την υποστήριξη ασφαλούς οδήγησης, την αποφυγή σύγκρουσης, την προστασία κατά τη σύγκρουση και την ασφάλεια μετά το ατύχημα.

Στα αναλυτικά αποτελέσματα των δοκιμών, το μοντέλο σημείωσε 91% στην προστασία κατά τη σύγκρουση (Crash Protection) και 88% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση (Post-Crash Safety). Στους τομείς των ηλεκτρονικών βοηθημάτων, η επίδοση διαμορφώθηκε στο 74% για την αποφυγή σύγκρουσης (Crash Avoidance) και στο 66% για την ασφαλή οδήγηση (Safe Driving).

Οι επιδόσεις στις δοκιμές

Στο σκέλος της παθητικής προστασίας, το AION UT πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία στην πλευρική πρόσκρουση σε στύλο, με τον κεντρικό αερόσακο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα να περιορίζει αποτελεσματικά την επαφή οδηγού και συνοδηγού. Αντίστοιχα, στην προστασία των παιδιών, τα ανδρείκελα στις πίσω θέσεις κατέγραψαν πλήρη βαθμολογία κατά τη μετωπική σύγκρουση.

Το σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας κατέγραψε ποσοστό ακρίβειας 68%, σημειώθηκε η απουσία συστήματος ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (Child Presence Detection) στην καμπίνα, ενώ καταγράφηκε ως παρατήρηση η έντονη εξάρτηση βασικών λειτουργιών ελέγχου από την κεντρική οθόνη αφής αντί για φυσικούς διακόπτες.

Ασφάλεια μετά το ατύχημα

Στη νέα κατηγορία Post-Crash Safety, το AION UT συγκέντρωσε βαθμολογία 88%. Μεταξύ των σεναρίων που αξιολογήθηκαν ήταν και η περίπτωση βύθισης σε νερό, όπου τα ηλεκτρικά παράθυρα παρέμειναν λειτουργικά για περισσότερο από δύο λεπτά, διασφαλίζοντας χρόνο διαφυγής για τους επιβάτες ή πρόσβασης για τα σωστικά συνεργεία.

Το AION UT, σχεδιασμένο στο κέντρο της GAC στο Μιλάνο και κατασκευασμένο στην Αυστρία από τη Magna Steyr, έχει μήκος 4,27 μέτρα και μεταξόνιο 2.750 mm. Εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 204 ίππων, προσφέρει αυτονομία έως 430 χλμ. (WLTP) και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC από το 30% στο 80% σε 24 λεπτά. Πρόκειται για το δεύτερο μοντέλο της μάρκας που αξιολογείται με πέντε αστέρια στον Euro NCAP, μετά το ηλεκτρικό SUV AION V το 2025.