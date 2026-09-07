LIVE Pole Position by Allwyn: Το θαύμα του Αντονέλι και η αυτοκτονία της Ferrari

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μία προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Ιταλίας.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η τρίτη εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Ιταλίας και της εντυπωσιακής νίκης του Κίμι Αντονέλι.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Ιταλίας από τη μαγευτική Μόντσα. Βρείτε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο.