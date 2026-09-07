Το αποτέλεσμα του Grand Prix Ιταλίας ενδέχεται να υποστεί αλλαγές τις επόμενες ημέρες, με την Audi να εξετάζει την πρόθεσή της να κάνει έφεση στους αγωνοδίκες.

Η τελική κατάταξη του Grand Prix Ιταλίας ενδέχεται να αλλάξει, καθώς η Audi γνωστοποίησε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης των αγωνοδικών να μην τιμωρήσουν τον Γιούκι Τσουνόντα.

Η υπόθεση αφορά τη θέση του οδηγού της Racing Bulls στο grid κατά την πρώτη απόπειρα επανεκκίνησης του αγώνα. Ο Τσουνόντα τερμάτισε στη 10η θέση, μόλις επτά δευτερόλεπτα μπροστά από τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi.

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Το περιστατικό στην επανεκκίνηση

Ο Τσουνόντα έπρεπε να παραταχθεί στη 14η θέση, όμως αρχικά κινήθηκε προς τη θέση εκκίνησης της 15ης θέσης. Αντιλαμβανόμενος το λάθος του, άλλαξε κατεύθυνση και τοποθέτησε το μονοθέσιό του στη σωστή θέση.

Παρότι η Racing Bulls βρισκόταν εντός των γραμμών του grid box, είχε σταματήσει υπό γωνία προς τον τοίχο των pits. Ο διευθυντής αγώνα, Ρούι Μάρκες, αποφάσισε να διατάξει έναν επιπλέον γύρο σχηματισμού, καθώς δεν αισθανόταν ασφαλής να εκκινήσει τον αγώνα με το μονοθέσιο σε αυτή τη θέση.

Το περιστατικό εξετάστηκε μετά τον τερματισμό ως πιθανή παράβαση του Άρθρου B5.9.4 των Αθλητικών Κανονισμών της Formula 1.

Abortaron la largada porque Tsunoda se puso en cualquier lado 💀⚰️ pic.twitter.com/1r4eyDLZTJ September 6, 2026

Γιατί δεν τιμωρήθηκε ο Τσουνόντα και η πρόθεση της Audi

Ο συγκεκριμένος κανονισμός προβλέπει ότι ένας οδηγός που προκαλεί επιπλέον γύρο σχηματισμού πρέπει να επιστρέψει στα pits στο τέλος του γύρου και να εκκινήσει από το pit lane. Αν δεν το πράξει, προβλέπεται υποχρεωτική ποινή stop-and-go.

Η Racing Bulls υποστήριξε ότι η επιφάνεια επαφής των εμπρός ελαστικών του μονοθεσίου δεν βρισκόταν έξω από τις γραμμές του grid box. Παράλληλα, κανένας άλλος οδηγός δεν επηρεάστηκε και ούτε η ομάδα ούτε ο Τσουνόντα ενημερώθηκαν ότι θεωρούνταν υπεύθυνοι για τον επιπλέον γύρο σχηματισμού.

Οι αγωνοδίκες αποδέχθηκαν το συγκεκριμένο σκεπτικό. Έκριναν ότι ο γύρος διατάχθηκε έπειτα από την εκτίμηση της κατάστασης από τον διευθυντή αγώνα και όχι ως άμεση συνέπεια μιας παράβασης του Τσουνόντα. Επομένως, η Racing Bulls δεν είχε λόγο να καλέσει τον οδηγό της στα pits και αποφασίστηκε να μη ληφθεί περαιτέρω δράση.

Η Audi διαφωνεί με τον τρόπο εφαρμογής του Άρθρου B5.9.4 και κατέθεσε επίσημη γνωστοποίηση πρόθεσης άσκησης έφεσης.

«Εκφράσαμε ανησυχία για την εφαρμογή του Άρθρου B5.9.4 και γνωστοποιήσαμε την πρόθεσή μας να ασκήσουμε έφεση», ανέφερε η γερμανική ομάδα.

Η γνωστοποίηση δεν αποτελεί ακόμη οριστική έφεση. Η Audi διαθέτει περιθώριο 96 ωρών για να αποφασίσει αν θα συνεχίσει τη διαδικασία.

Εφόσον η απόφαση ανατραπεί, η μη εκτιθείσα ποινή stop-and-go θα μπορούσε να μετατραπεί σε ποινή 30 δευτερολέπτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο Τσουνόντα θα υποχωρήσει από τη 10η στη 15η θέση και ο Μπορτολέτο θα ανέβει στη 10η, κατακτώντας τον τελευταίο βαθμό του αγώνα.