Ο σεισμός στην Ιαπωνία «φρενάρει» την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία

Ο ισχυρός σεισμός στο Kyushu προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις, με προσωρινές διακοπές παραγωγής και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα των Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi και Honda.

Η πρόσφατη ισχυρή σεισμική δόνηση στην Ιαπωνία δεν άφησε ανεπηρέαστη την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας, καθώς οι Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi και Honda αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε προσωρινές αναστολές παραγωγής ή σε περιορισμό της λειτουργίας ορισμένων μονάδων. Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο στα εργοστάσια, αλλά επεκτάθηκε και σε προμηθευτές εξαρτημάτων, δημιουργώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε ένα ήδη εξαιρετικά ευαίσθητο βιομηχανικό περιβάλλον.

Πρώτη αντέδρασε η Toyota, η οποία ανέστειλε τη λειτουργία σε τρία εργοστάσια στην περιοχή του Kyushu, ενώ στη συνέχεια το μέτρο επεκτάθηκε και σε άλλες μονάδες, καθώς γινόταν έλεγχος για ζημιές και προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η Nissan προχώρησε επίσης σε μερική παύση παραγωγής, ενώ η Mitsubishi Motors είδε μέρος της δικής της γραμμής να επηρεάζεται από καθυστερήσεις σε ανταλλακτικά.

Στην ίδια εικόνα μπαίνει και η Honda, η οποία διέκοψε τη λειτουργία της στο εργοστάσιο μοτοσικλετών στην Kumamoto για ελέγχους και αποκατάσταση, δείχνοντας πόσο ευρεία ήταν η επίδραση του σεισμού. Το σημαντικό δεν είναι μόνο οι ημέρες που χάθηκαν στην παραγωγή, αλλά και το γεγονός ότι τέτοιου είδους χτυπήματα μπορούν να επηρεάσουν μοντέλα, προγράμματα παραδόσεων και αποθέματα σε παγκόσμιο επίπεδο.