Απόλυτη κυριαρχία του Λάντο Νόρις και της McLaren στο GP Ουγγαρίας, με τον Μαξ Φερστάπεν στη 2η θέση και τον Κίμι Αντονέλι στην 3η - Εκτός βάθρου οι Ferrari.

Το Grand Prix Ουγγαρίας ήταν ο τελευταίος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα και μας στέλενει για διακοπές έχοντας προσφέρει αρκετό θέαμα, συναρπαστική εξέλιξη, ανατροπές και έναν νέο νικητή. Ο Λάντο Νόρις με την αναβαθμισμένη McLaren, παρά τη μέτρια εκκίνηση (από την pole position), οδήγησε σαν πρωταθλητής και άνοιξε το λογαριασμό του για φέτος έπειτα από έναν πολύ καλό αγώνα. Πίσω από τον Βρετανό όμως, έγιναν σχεδόν τα πάντα, για να τερματίσει τελικά στη δεύτερη θέση ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull και να ανέβει στο βάθρο ο πρτωτοπόρος της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes. Στις θέσεις 4 και 5 έμειναν οι φιλόδοξες Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ μπροστά από τον Λούις Χάμιλτον, που για τρίτο αγώνα στη σειρά δέχτηκε ποινή 5 δευτερολέπτων.

Ο Νόρις εκμεταλλεύτηκε το καθοριστικό συμβάν του Όσκαρ Πιάστρι με τον Κάρλος Σάινθ στον 39ο γύρο, παίρνοντας τα ηνία του αγώνα πριν ο teammate του τεθεί οριστικά νοκ άουτ από βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η προσπέραση του Πιάστρι στην εκκίνηση

Στην εκκίνηση, ο Νόρις διατήρησε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, όμως ένα γλιστερό άνοιγμα στη Στροφή 2 επέτρεψε στον Πιάστρι να χωθεί και να πάρει τα ηνία του αγώνα. Την ίδια στιγμή, ο Τζορτζ Ράσελ είδε το σύστημα anti-stall της Mercedes να ενεργοποιείται, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 21η και τελευταία θέση.

Piastri takes the lead on the opening lap!



Great start from the Aussie 💪



TOP 5

Piastri

Norris

Verstappen

Hamilton

Leclerc#F1 #HungarianGP LAP 1/70 pic.twitter.com/ayxyOZtR4n — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Στο πρώτο μέρος του αγώνα, οι δύο McLaren άνοιξαν τη διαφορά από τους διώκτες τους. Ωστόσο, ο Νόρις εξέφρασε έντονα παράπονα στον ασύρματο, υποστηρίζοντας ότι είχε ταχύτερο ρυθμό και ζητώντας από την ομάδα να περάσει μπροστά ή να κάνει νωρίτερα το δεύτερο πιτ στοπ του.

Το καθοριστικό επεισόδιο με τον Σάινθ

Η καμπή του αγώνα ήρθε στον 39ο γύρο. Ο Πιάστρι, έχοντας πραγματοποιήσει το δεύτερο πιτ στοπ του στον 33ο γύρο, συνάντησε μπροστά του τους ντουμπλαρισμένους Όλιβερ Μπίρμαν και Κάρλος Σάινθ. Στη Στροφή 2, η Williams του Σάινθ έκλεισε απότομα τη McLaren, αναγκάζοντας τον Αυστραλό να βγει εκτός πίστας για να αποφύγει την τετ-α-κε.

Ο Πιάστρι έχασε πολύτιμο χρόνο, και ο Νόρις, που παρέμενε στην πίστα, μπήκε αμέσως για το δικό του πιτ στοπ. Βγαίνοντας από το pit lane, ο Βρετανός βρέθηκε οριακά μπροστά από τον teammate του, παίρνοντας την εικονική πρωτοπορία του αγώνα.

Νέα ποινή στον Χάμιλτον

Ενώ ο Νόρις άνοιγε τη διαφορά στην κορυφή, το δράμα για τον Πιάστρι ολοκληρώθηκε στον 56ο γύρο, όταν προδόθηκε από το κιβώτιο ταχυτήτων και ακινητοποίησε το μονοθέσιό του. Η ακινητοποίηση της McLaren προκάλεσε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC).

🚨 FIVE-SECOND PENALTY FOR HAMILTON



Speeding in the pit lane #F1 #HungarianGP | LAP 66/70 pic.twitter.com/fkeKMCSOBu — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε τη στρατηγική του και ανέβηκε στη 2η θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes. Ο Λιούις Χάμιλτον, αν και τερμάτισε στις μπροστινές θέσεις, δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane κατά τη διάρκεια του VSC, υποχωρώντας στην 5η θέση πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Ιζάκ Χατζάρ ακολούθησε στην 6η θέση, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανάκαμψη τερματίζοντας 7ος. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Λίαμ Λόσον, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Μετά την Ουγγαρία αρχίζει τον καλοκαιρινό διάλειμμα της F1. Για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες δεν θα έχουμε δράση και το πρωτάθλημα επιστρέφει με το GP Ολλανδίας το 3ήμερο 21-23 Αυγούστου.

» Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών της F1 μετά το GP Ουγγαρίας

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