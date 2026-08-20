Το νέο MINI John Cooper Works Cabrio είναι εδώ για να αλλάξει τα δεδομένα στα σπορ ανοιχτά μοντέλα με αστείρευτη δύναμη και μοναδικό στυλ.

Η MINI αποκαλύπτει την πιο ισχυρή και συναρπαστική εκδοχή του cabrio της, παρουσιάζοντας το νέο MINI John Cooper Works Cabrio στην εντυπωσιακή απόχρωση «Sunny Side Yellow». Το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας έρχεται για να συνδυάσει την απόλυτη ελευθερία της οδήγησης με ανοιχτή οροφή με το αυθεντικό, ασυμβίβαστο αγωνιστικό DNA που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα μοντέλα JCW.

Με compact διαστάσεις και την εμβληματική σιλουέτα, το διάσημο hot-hatch είναι μία από τις ελάχιστες προτάσεις στην κατηγορία των σπορ ανοιχτών αυτοκινήτων, προσφέροντας γνήσια go-kart οδηγική αίσθηση τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε απαιτητικές ορεινές διαδρομές.

Επιδόσεις και μηχανολογική υπεροχή

Κάτω από το καπό του MINI JCW Cabrio φωλιάζει ο δοκιμασμένος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 2.0 TwinPower Turbo, ο οποίος αποδίδει 231 ίππους (170 kW) και 380 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ/ώρα γίνεται σε μόλις 6,4 δευτερόλεπτα.

Το σύνολο διακρίνεται για την άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού, την εξαιρετική ευελιξία στις κλειστές καμπές και τη σιγουριά που προσφέρει το ειδικά ρυθμισμένο πλαίσιο, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο καλοκαιρινής οδηγικής απόλαυσης χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ.