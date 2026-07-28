Lepas: Η σχεδιαστική φιλοσοφία και η αισθητική ταυτότητα της νέας premium μάρκας

Πώς το Chery Group επιχειρεί να αποδώσει την έννοια της κομψότητας στα νέα της οχήματα, μέσα από τη φιλοσοφία «Leopard Aesthetics» και το εσωτερικό «Skyline».

Η αισθητική προσέγγιση στον σχεδιασμό των αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες διαφοροποίησης στη σύγχρονη εποχή του εξηλεκτρισμού. Η Lepas, η premium μάρκα οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) του Chery Group, εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση, τοποθετώντας στο επίκεντρο τη φιλοσοφία «Drive Your Elegance».

Η ίδια η ονομασία της μάρκας συμπυκνώνει αυτή τη σχεδιαστική προσέγγιση, καθώς προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων «Leopard» και «Passion». Το πρώτο συνθετικό συμβολίζει τη δύναμη, την ταχύτητα και την κομψότητα που αποτυπώνονται στις γραμμές των αμαξωμάτων, ενώ το δεύτερο εκφράζει το πάθος για δημιουργικότητα, καινοτομία και δυναμισμό.

«Leopard Aesthetics»: Δυναμικές αναλογίες

Η εξωτερική σχεδιαστική ταυτότητα των μοντέλων της εταιρείας βασίζεται στη φιλοσοφία «Leopard Aesthetics». Στόχος των σχεδιαστών είναι η απόδοση δυναμισμού μέσα από καθαρές, εκλεπτυσμένες γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και τονισμένες επιφάνειες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του αμαξώματος περιλαμβάνουν μια μοντέρνα σιλουέτα, αναγνωρίσιμη φωτεινή υπογραφή στα LED φωτιστικά σώματα, καθώς και μια εμπρός μάσκα με σχεδίαση που παραπέμπει σε κόσμημα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τον δυναμικό χαρακτήρα.

Εσωτερικό «Skyline» με έμπνευση από τη φύση

Στο εσωτερικό των οχημάτων, η Lepas υιοθετεί τη σχεδιαστική προσέγγιση «Skyline», διαμορφώνοντας ένα οδηγοκεντρικό περιβάλλον. Η ψηφιακή τεχνολογία ενσωματώνεται διακριτικά στο ταμπλό, με στόχο να παραμένει λειτουργική και να εξυπηρετεί τον χρήστη χωρίς να κατακλύζει οπτικά την καμπίνα.

Η επιλογή των υλικών, των υφών και των χρωματικών παλετών αντλεί έμπνευση από στοιχεία της φύσης, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, η προσέγγιση «Exquisite Space» συνδυάζει την αισθητική με την καθημερινή πρακτικότητα, ενσωματώνοντας πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους και σύστημα κλιματισμού υψηλής απόδοσης.