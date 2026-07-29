Το νέο κορεατικό pick-up είναι διαθέσιμο με πετρελαιοκινητήρα 2.2 λίτρων απόδοσης 202 ίππων, επιλογές RWD ή 4WD, αναβαθμισμένη τεχνολογία και κορυφαίες μεταφορικές δυνατότητες.

Η νέα γενιά των KGM Musso και Musso Grand είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των διπλοκάμπινων pick-up. Το κορεατικό μοντέλο, που αντλεί το όνομά του από την κορεατική λέξη για τον ρινόκερο, κατασκευάζεται στη Νότιο Κορέα και βασίζεται στην πολυετή τεχνογνωσία της KGM στα επαγγελματικά οχήματα.

Το νέο Musso συνδυάζει τον ανθεκτικό χαρακτήρα ενός οχήματος ειδικών απαιτήσεων με την άνεση και τον τεχνολογικό εξοπλισμό ενός σύγχρονου SUV. Οι τιμές στην Ελλάδα ξεκινούν από τις 29.990 ευρώ, καθιστώντας το μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή στην κατηγορία.

Σχεδίαση, άνεση και τεχνολογία

Εξωτερικά, το Musso διαθέτει ανασχεδιασμένη μάσκα, νέους θόλους τροχών, πλευρικά διακοσμητικά και μεγαλύτερους εξωτερικούς καθρέπτες. Στις κορυφαίες εκδόσεις, η εικόνα συμπληρώνεται από ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και ηλιοροφή. Ο χώρος φόρτωσης είναι σχεδιασμένος για να φιλοξενεί με ευκολία μια ευρωπαλέτα, ενσωματώνοντας φωτισμό LED, άγκιστρα πρόσδεσης και ειδικό σκαλοπάτι στον πίσω προφυλακτήρα.

Στην καμπίνα των επιβατών, η προσοχή έχει δοθεί στην αναβαθμισμένη ηχομόνωση και την εργονομία. Τα πίσω καθίσματα προσφέρουν δυνατότητα κλίσης έως 27 μοίρες για άνετες μετακινήσεις. Ο ψηφιακός εξοπλισμός περιλαμβάνει πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης.

Κινητήρας 202 ίππων με τετρακίνηση

Κάτω από το καπό τοποθετείται ο πετρελαιοκινητήρας 2.2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 202 ίππους και ροπή έως 441 Nm στην αυτόματη έκδοση. Το Musso προσφέρεται σε εκδόσεις με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) ή με επιλεκτική τετρακίνηση (Part-time 4WD), συνδυαζόμενος με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Παράλληλα, στις τετρακίνητες εκδόσεις υπάρχει η επιλογή πίσω ανάρτησης με φύλλα σούστας ή πολλαπλών συνδέσμων (5-Link).

Οι εκτός δρόμου δυνατότητες ενισχύονται από την ελάχιστη απόσταση από το έδαφος, η οποία φτάνει έως τα 248 χιλιοστά στην έκδοση Musso Grand. Παράλληλα, οι μεταφορικές δυνατότητες παραμένουν κορυφαίες, καθώς το ωφέλιμο φορτίο ξεπερνά τον ένα τόνο σε συγκεκριμένες εκδόσεις, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα φτάνει έως τα 3.500 κιλά.