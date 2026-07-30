Νέα Mercedes-Benz GLA: Το γερμανικό best-seller άλλαξε επίπεδο (vid)

Η ολοκαίνουργια γενιά του δημοφιλούς SUV αποκαλύφθηκε επίσημα με εντυπωσιακή σχεδίαση, τεχνητή νοημοσύνη, ταχυφόρτιση 320 kW και αυτονομία που ξεπερνά τα 600 χλμ.

Η Mercedes-Benz αποκάλυψε επίσημα την ολοκαίνουργια γενιά της GLA, επαναπροσδιορίζοντας ριζικά το πιο επιτυχημένο συμπαγές SUV της γκάμας της. Το γερμανικό μοντέλο σχεδιάστηκε εξαρχής για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αστικής και υπεραστικής μετακίνησης, συνδυάζοντας την αυξημένη πρακτικότητα με κορυφαία ψηφιακή τεχνολογία και προηγμένα συστήματα κίνησης.

Οι παραγγελίες του νέου μοντέλου στην Ευρώπη ξεκινούν στις 30 Ιουλίου 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2026. Η παραγωγή πραγματοποιείται στο εκσυγχρονισμένο εργστάσιο του Ράστατ στη Γερμανία. Αρχικά παρουσιάστηκαν οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις ενώ οι υβριδικές επιλογές θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2027.

Δυναμικές αναλογίες και η νέα φωτιζόμενη μάσκα

Η νέα GLA διαθέτει αισθητά πιο αθλητική σιλουέτα, καθώς το ύψος του αμαξώματος μειώθηκε κατά 20 χιλιοστά, ενώ το μεταξόνιο αυξήθηκε κατά 61 χιλιοστά, φτάνοντας πλέον τα 2.790 χιλιοστά. Τα φαρδύτερα μετατρόχια πίσω, οι μυώδεις ώμοι και οι τροχοί από 18 έως 20 ίντσες χαρίζουν στο αυτοκίνητο επιβλητικό πάτημα στον δρόμο, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να διαμορφώνεται στο Cd = 0,27.

Στο εμπρός μέρος κλέβει την παράσταση η νέα φωτιζόμενη μάσκα. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις, το panel ενσωματώνει 608 σημεία φωτισμού και 158 micro-LEDs που εκτελούν κινούμενες σεκάνς καλωσορίσματος, ενώ οι προβολείς MULTIBEAM LED και τα πίσω φωτιστικά σώματα υιοθετούν το χαρακτηριστικό μοτίβο του αστεριού της Mercedes-Benz.

Τεχνολογία 800V

Η αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα της GLA βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800V, επιτρέποντας ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) με ισχύ έως και 320 kW στις εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ανακτήσει έως και 270 χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP) μέσα σε μόλις 10 λεπτά στην πρίζα.

Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα είναι μόνιμου μαγνήτη (PSM) και εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου από τη Mercedes-Benz, επιτυγχάνοντας βαθμό απόδοσης 93% από τη μπαταρία έως τον τροχό. Συνδυάζεται με ένα καινοτόμο κιβώτιο δύο σχέσεων, όπου η 1η κοντή σχέση (11:1) προσφέρει άμεση επιτάχυνση και ελκτική ικανότητα, ενώ η 2η σχέση (5:1) εξασφαλίζει μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στις υψηλές ταχύτητες του αυτοκινητοδρόμου.

Οι εκδόσεις ισχύος και η αυτονομία των 657 χλμ.

Κατά το λανσάρισμα τον Νοέμβριο διατίθενται τρεις αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές. Η εισαγωγική GLA 200 electric αποδίδει 165 kW (224 PS) και 335 Nm ροπής, φέροντας μπαταρία LFP 58 kWh με αυτονομία 394–447 χλμ. Ακολουθεί η GLA 250+ electric με 200 kW (272 PS), μπαταρία NMC 85 kWh και την κορυφαία αυτονομία της γκάμας που αγγίζει τα 577–657 χλμ.

Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη GLA 350 4MATIC electric με συνολική ισχύ 260 kW (354 PS) και 515 Nm ροπής, η οποία ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα με αυτονομία 555–643 χλμ. Για μείωση της κατανάλωσης, ο εμπρός κινητήρας αποσυνδέεται αυτόματα μέσω μονάδας DCU όταν δεν απαιτείται επιπλέον πρόσφυση, περιορίζοντας τις απώλειες κατά 90%.

Υβριδικά σύνολα 48V και νέος κινητήρας Miller

Στις αρχές του 2027 η γκάμα θα εμπλουτιστεί με τις υβριδικές εκδόσεις 48V, διαθέσιμες σε προσθιοκίνητες και τετρακίνητες διαμορφώσεις. Καρδιά του συστήματος είναι ένας νέος 4κύλινδρος turbo κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρου (M 252) της οικογένειας FAME, ο οποίος λειτουργεί στον θερμοδυναμικό κύκλο Miller με σχέση συμπίεσης 12:1.

Το θερμικό μοτέρ συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 22 kW ενσωματωμένο στο νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων (8F-eDCT) και μπαταρία ιόντων λιθίου 1,3 kWh. Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε αστικές ταχύτητες, ηλεκτρικό ρολάρισμα στον αυτοκινητόδρομο με ταχύτητες άνω των 100 km/h και ανάκτηση ενέργειας έως 25 kW.

Τεχνητή Νοημοσύνη και γυάλινη οροφή SKY CONTROL

Στην καμπίνα δεσπόζει το προαιρετικό MBUX Superscreen, μια ενιαία γυάλινη επιφάνεια που ενοποιεί τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, την κεντρική οθόνη 14 ιντσών και την οθόνη του συνοδηγού 14 ιντσών. Το λειτουργικό σύστημα MB.OS ενσωματώνει τον MBUX Virtual Assistant, ο οποίος αξιοποιεί παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη από συνδυασμό μοντέλων (ChatGPT, Microsoft Bing, Google Gemini) και Google Maps για φυσικές συνομιλίες και έξυπνη πλοήγηση.

Παράλληλα, η προαιρετική πανοραμική οροφή SKY CONTROL αλλάζει ηλεκτροχρωμικά διαφάνεια σε 7 ανεξάρτητα τμήματα, ενώ το βράδυ προσφέρει έναν μοναδικό αστερισμό με 172 ενσωματωμένα φωτιζόμενα αστέρια. Τον εξοπλισμό συμπληρώνουν το ηχοσύστημα Burmester 3D Surround 850W με 16 ηχεία και υποστήριξη Dolby Atmos, καθώς και η πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης MB.DRIVE.

Μεγαλύτεροι χώροι και frunk 107 λίτρων

Η αύξηση των διαστάσεων ωφέλησε σημαντικά την ευρυχωρία, προσφέροντας επιπλέον 38 χιλιοστά για τα γόνατα των πίσω επιβατών και αυξημένο αέρα για τα κεφάλια. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 410 λίτρα (+70 λίτρα σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο) και διευρύνεται στα 1.400 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις διαθέτουν επιπλέον εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk) 107 λίτρων, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης στα μοντέλα 4MATIC φτάνει τους 2 τόνους.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG, Όλα Καλένιους: «Με 140 χρόνια καινοτομίας στην πλάτη μας, κατασκευάσαμε την πιο εκφραστική GLA που υπήρξε ποτέ. Το νέο εσωτερικό προσφέρει περισσότερο χώρο και άνεση, κάνοντας το πιο δημοφιλές συμπαγές μοντέλο μας ακόμα πιο επιθυμητό». Στη Γερμανία, οι τιμές της νέας GLA 200 electric ξεκινούν από τις 48.599,60 ευρώ.