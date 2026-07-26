Μετά την ολοκλήρωση του GP Ουγγαρίας, η Formula 1 «κατεβάζει ρολά» για το καλοκαίρι – Πότε επιστρέφουμε στη δράση με το GP Ολλανδίας στο Ζάντβορτ.

Το συναρπαστικό Grand Prix Ουγγαρίας στην πίστα του Χανγκάρορινγκ έριξε την αυλαία του πρώτου μισού της σεζόν. Ομάδες και οδηγοί ολοκλήρωσαν έναν εξαιρετικά απαιτητικό κύκλο αγώνων επί ευρωπαϊκού εδάφους και πλέον ετοιμάζονται για το απαραίτητο καλοκαιρινό διάλειμμα, προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος. Η καλοκαιρινή διακοπή επιβάλλει το υποχρεωτικό κλείσιμο των εργοστασίων για δύο εβδομάδες, δίνοντας την ευκαιρία στο προσωπικό και τους μηχανικούς να ξεκουραστούν πριν από το πυκνό και απαιτητικό πρόγραμμα του φθινοπώρου.

Η αγωνιστική δράση στη Formula 1 θα επιστρέψει στα τέλη Αυγούστου, με το Grand Prix Ολλανδίας να φιλοξενείται στην ιστορική πίστα του Ζάντβορτ το τριήμερο 21-23 Αυγούστου, με τη Formula 1 να επατρέφει δυναμικά με αγώνα Σπριντ. Στην συνέχεια πάμε στον Ναό της Ταχύτητας, τη Μοντσα μέσα στο σπίτι της Ferrari και αμέσως μετά ταξιδεύουμε στη Μαδρίτη για τον πρώτο αγώνα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Οι επόμενοι αγώνες του πρωταθλήματος

GP Ολλανδίας (Ζαντβορτ)*

21-23 Αυγούστου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

* To GP Ολλανδίας περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ



GP Ιταλίας (Μόντσα)

4-6 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Ισπανίας (Μαδρίτη)

11-13 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

