Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Χανγκάρορινγκ.

Η δράση στο Grand Prix Ουγγαρίας, τον 11ο αγώνα της Formulα 1 στην αγωνιστική σεζόν του 2026 συνεχίστηκε με το κρίσιμο FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να βρουν το κατάλληλο στήσιμο για τις κατατακτήριες και τον αγώνα που ακολουθεί.

Όπως έγινε στις δοκιμές της Παρασκευής έτσι και σήμερα η πρόσφυση ήταν αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού για τα μονοθέσια. Επιπλέον ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η διαφορά δυναμικής από μονοθέσιο σε μονοθέσιο, ανάλογα τον τομέα της πίστας. Η διαδικασία διεκόπη για μερικά λεπτά, όταν ο Σέρχιο Πέρεζ σταμάτησε στην εξωτερική της στροφής 2 λόγω μηχανικού προβλήματος.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Αλλαγή φρουράς στην κορυφή

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Ουγγαρίας ήταν ο Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren Racing στην τελευταία του προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:17,939 και πήρε την 1η θέση πριν από τη μάχη της pole position. H MCL40 λειτουργεί εξαιρετικά στο Χανγκάρορινγκ, με τις αναβαθμίσεις να έχουν δώσει ώθηση στον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Στη 2η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari. O Βρετανός της Ferrari ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή της κατάταξης, έχοντας τον ταχύτερο τελευταίο τομέα της πίστας. Η SF-26 έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο, όπου στο δεύτερο κομμάτι της πίστας χάνει 0,4 δλ από τη McLaren, ενώ στον τελευταίο τομέα κερδίζει μέχρι και μισό δευτερόλεπτο. Αυτό θα είναι σίγουρα ένας τομέας που θα μας απασχολήσει στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η Mercedes επέστρεψε

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν στην 3η θέση έχοντας έναν εξαιρετικό χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Ιταλός ήταν στο ίδιο δέκατο του δευτερολέπτου με τον Λιούις Χάμιλτον και έδειξε να έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την Παρασκευή. Στην 4η θέση βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-26, με τον Μονεγάσκο να έχει περιθώρια βελτίωσης.

Ο Όσκαρ Πιάστρι κατέλαβε την 5η θέση έχοντας διαφορά μισό δευτερόλεπτο από τον teammate του. Όμως ο Αυστραλός ξεπέρασε τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος ήταν στην 6η θέση μπροστά από τις δύο Red Bull. O Μαξ Φερστάπεν ολοκλήρωσε το FP3 0,717 δλ μακριά από την κορυφή, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ ήταν άλλα τρία δέκατα πίσω του.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi.

Russell with a huge lock-up 😮



The bump in the track at Turn 1 is continuing to cause issues #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/aBg2fAUSm2 July 25, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα. Συντονιστείτε στις 16:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Ουγγαρίας

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.