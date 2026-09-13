Η Formula 1 ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό της σκέλος στη Μαδρίτη και μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν 2026 με εννέα αγώνες σε τρεις ηπείρους.

Μετά το Grand Prix Ισπανίας και το ιστορικό ντεμπούτο στους δρόμους της Μαδρίτης, η Formula 1 αποχαιρετά οριστικά τα ευρωπαϊκά σιρκουί και ανοίγει τα φτερά της για την τελική φάση του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Μπροστά σε οδηγούς και ομάδες απλώνονται εννέα κρίσιμες αναμετρήσεις σε Ασία, Αμερική και Μέση Ανατολή, με ελάχιστο χρόνο ανάπαυλας και συνεχείς υπερατλαντικές μετακινήσεις.

Η δράση συνεχίζεται σε δύο εβδομάδες στους γρήγορους δρόμους του Μπακού για το GP Αζερμπαϊτζάν (24-26 Σεπτεμβρίου), με τον αγώνα να διεξάγεται Σάββατο. Αμέσως μετά ξεκινά το πρώτο εξαντλητικό ασιατικό σερί χωρίς διακοπή, με το Grand Prix του Μπαχρέιν που φιλοξενείται εκτάκτως στην πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας (2-4 Οκτωβρίου), ακολουθούμενο από τον νυχτερινό αγώνα της Σιγκαπούρης (9-11 Οκτωβρίου), ο οποίος περιλαμβάνει και το τελευταίο Sprint της σεζόν.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων της Formula 1

GP Αζερμπαϊτζάν (Μπακού)

24-26 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 15:00 (Σάββατο)

GP Μπαχρέιν (Μαλαισία / Σεπάνγκ)

2-4 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 10:00

GP Σιγκαπούρης (Μαρίνα Μπέι)*

9-11 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 15:00

* Περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ