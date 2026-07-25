Λίγες ημέρες μετά το Grand Prix στο Βέλγιο, υπήρξε παραδοχή λάθους από τους αγωνοδίκες της FIA στην απόφαση για το συμβάν ανάμεσα στους Σαρλ Λεκλέρ και Όσκαρ Πιάστρι.

Η αμφιλεγόμενη επαφή ανάμεσα στον Σαρλ Λεκλέρ και τον Όσκαρ Πιάστρι στο Grand Prix Βελγίου αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συζήτησης στην καθιερωμένη συνάντηση των οδηγών με τους αγωνοδίκες της FIA, στο πλαίσιο του αγωνιστικού τριημέρου στο GP Ουγγαρίας.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το συμβάν που προκάλεσε αντιδράσεις

Στο Σπα, ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari κινήθηκε κατά το φρενάρισμα πάνω στον οδηγό της McLaren πριν τη στροφή 5, με αποτέλεσμα τα δύο μονοθέσια να έρθουν σε επαφή και η MCL του Πιάστρι να υποστεί σημαντική ζημιά στο δάπεδο. Τότε, οι αγωνοδίκες είχαν κρίνει την επαφή ως απλό αγωνιστικό συμβάν, θεωρώντας ότι ο Piastri δεν είχε ρεαλιστικές πιθανότητες προσπεράσματος και ότι ο Λεκλέρ κινούνταν στην αγωνιστική γραμμή.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό, αντιδράσεις, ενώ ήταν ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» του Gazzetta στο Yotube. Μετά τον αγώνα αρκετοί οδηγοί εξέφρασαν ανησυχίες για το δεδικασμένο που δημιουργείται με τις επιθετικές αντιαθλητικές κινήσεις στις ζώνες φρεναρίσματος.

Έπειτα από διεξοδική συζήτηση στο Χανγκάρορινγκ, οι αγωνοδίκες της FIA αναθεώρησαν τη θέση τους. Συγκεκριμένα παραδέχθηκαν εκ των υστέρων ότι η κίνηση του Λεκλέρ όφειλε να είχε τιμωρηθεί με ποινή 5 δευτερολέπτων για την αντιαθλητική του κίνηση στον Πιάστρι.

Πέρα από το συμβάν του Spa, στη συνάντηση συμφωνήθηκε η άμεση εφαρμογή μιας πιο ελαστικής αντιμετώπισης των περιστατικών που συμβαίνουν κατά τις επανεκκινήσεις μετά από Αυτοκίνητο Ασφαλείας, εξισώνοντάς τες ουσιαστικά με τη διαχείριση του πρώτου γύρου των αγώνων.

Ο Λεκλέρ παραδέχθηκε το λάθος του

Ο ίδιος ο Λεκλέρ, αν και στήριξε αρχικά την πολυπλοκότητα της φάσης, παραδέχθηκε στη Βουδαπέστη ότι η ενέργειά του ήταν οριακή και ενείχε υψηλό ρίσκο.

«Η οπτική μου μέσα από το μονοθέσιο είναι ότι πάντα προσπαθώ να πιέζω τα όρια. Με τον Όσκαρ θεωρώ ότι πήγα λίγο πέρα από τα όρια από όσο έπρεπε, κάτι που δεν εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο θέλω να αγωνίζομαι. Στο τέλος της ημέρας είναι ρίσκο και για εμένα τον ίδιο. Προσπαθείς πάντα να αφήσεις τον απολύτως ελάχιστο δυνατό χώρο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ενδεχομένως υπερβολικό», παραδέχθηκε ο οδηγός της Ferrari.

Από τη μεριά του, ο Πιάστρι δήλωσε: «Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι αποδεκτό τότε δημιουργεί μια επικίνδυνη συνθήκη στην πίστα».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.