Oδική ασφάλεια: Eκστρατεία ενημέρωσης στους τουριστικούς προορισμούς

Με επίκεντρο μια ψηφιακή εφαρμογή σε επτά γλώσσες και τη χρήση QR codes στα γραφεία ενοικίασης οχημάτων, η δράση της ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. εστιάζει στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη θερινή περίοδο θέτει σε εφαρμογή η Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.), με τη στήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην ενημέρωση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών που πρόκειται να οδηγήσουν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή δίκυκλα στους δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς της χώρας.

Κεντρικό πυλώνα της δράσης αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή (web app), διαθέσιμη σε επτά γλώσσες, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΤΕΕΑΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων & Δίκυκλων (Π.Ο.Γ.Ε.Α.ΔΙ.). Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω QR code, το οποίο προβάλλεται σε εμφανή σημεία και οθόνες στα γραφεία ενοικίασης οχημάτων σε όλη τη χώρα.

Ψηφιακή ενημέρωση για τον ΚΟΚ

Μέσω της εφαρμογής, οι οδηγοί καλούνται πριν από την παραλαβή του οχήματος να πραγματοποιήσουν μια σύντομη ενημέρωση γύρω από τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ισχύουν στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες μετακίνησης που επικρατούν στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της καμπάνιας δημιουργήθηκε ενημερωτικό βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων με τίτλο «Θα Ζήσω», το οποίο εστιάζει στην υπεύθυνη συμπεριφορά στο τιμόνι κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Oι καλοκαιρινοί κίνδυνοι

Όπως επισημαίνεται από τους αρμόδιους φορείς, η θερινή περίοδος συνοδεύεται διαχρονικά από αυξημένη επικινδυνότητα λόγω της πυκνής κυκλοφορίας, της κατανάλωσης αλκοόλ, των υψηλότερων ταχυτήτων και της παρουσίας οδηγών που δεν είναι εξοικειωμένοι με το τοπικό οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν από την ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ., το 2025 καταγράφηκε μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 2024. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη για το κοινό μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.