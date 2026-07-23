Το μειονέκτημα που έχει η Scuderia Ferrari έναντι της Mercedes F1 δεν πρόκειται να εξαλειφθεί άμεσα όπως δηλώνει ο Λιούις Χάμιλτον.

Το κυνηγητό της Ferrari απέναντι στη Mercedes στον τομέα των κινητήρων δεν πρόκειται να αποδώσει καρπούς από τη μια μέρα στην άλλη, όπως ξεκαθάρισε ο Λιούις Χάμιλτον. Στο Grand Prix της Αυστρίας, η Scuderia παρουσίασε μια αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος, η οποία επέτρεψε στον Σαρλ Λεκλέρ να πάρει τη νίκη στο Σίλβερστον και τον Χάμιλτον να εξασφαλίσει την pole position για τον Αγώνα Σπριντ.

Παρά το γεγονός ότι το σασί της SF-26 θεωρείται το κορυφαίο στο grid, η μεγάλη αδυναμία του μονοθεσίου εντοπίζεται στον κινητήρα, ο οποίος διαθέτει μικρότερο turbo σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Η επιλογή αυτή σύμφωνα με πληροφορίες προσφέρει το πλεονέκτημα της άμεσης απόκρισης και της ισχυρής επιτάχυνσης κατά την έξοδο από τις στροφές, στερεί όμως πολύτιμη τελική ταχύτητα στις ευθείες. Αυτό αποτελεί μόνιμο παράπονο των Χάμιλτον και Λεκλέρ, καθώς οι κινητήρες των Mercedes και Red Bull διατηρούν ξεκάθαρο προβάδισμα στο τέλος των μεγάλων ευθειών.

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Ο Χάμιλτον προειδοποιεί

Στο περιθώριο του Grand Prix Βελγίου, ο Λιούις Χάμιλτον περιέγραψε τη διαδικασία που απαιτείται για να φτάσει η Ferrari στο επίπεδο των ανταγωνιστών της στον τομέα του κινητήρα. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής τόνισε ότι η σχεδίαση και η υλοποίηση των αλλαγών είναι μια μακροχρόνια υπόθεση:

«Όταν μιλάμε για τον κινητήρα, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ο οδηγός από μόνος του. Τα πάντα εξαρτώνται από τους ανθρώπους στο εργοστάσιο και την τεχνογνωσία που διαθέτουν, ώστε να ανακαλύψουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις που θα ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες της μονάδας ισχύος. Από την πλευρά του οδηγού, αυτό που κάνουμε σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο είναι να αναλύουμε πώς νιώθουμε το μονοθέσιο όσον αφορά την οδική συμπεριφορά, την απόκριση στο γκάζι, τις αλλαγές και τις σχέσεις των ταχυτήτων, επισημαίνοντας τι πρέπει να αλλάξει. Πιέζουμε λοιπόν για διορθώσεις ή τουλάχιστον τις υποδεικνύουμε στην ομάδα, ώστε να τις δοκιμάσει στον προσομοιωτή και να δει αν μπορούν να μας χαρίσουν χρόνο στην πίστα».

Ο Βρετανός στάθηκε ιδιαίτερα στο έλλειμμα ισχύος που καταγράφεται στις μετρήσεις, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της σωστής προετοιμασίας:

«Μερικές φορές νιώθεις ότι ξεμένεις από ενέργεια στην μπαταρία στο τέλος της ευθείας, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα όταν τηλεμετρικά συγκρίνουμε τα δεδομένα μας με αυτά της Mercedes και της Red Bull. Κάθεσαι, λοιπόν, και το συζητάς. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι απαιτούνται μήνες για να σχεδιαστούν και να γίνουν αλλαγές που θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα και την αξιοπιστία. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ομάδα έχει κατασκευάσει ένα αξιόπιστο μονοθέσιο και έναν αξιόπιστο κινητήρα. Πλέον, πάνω σε αυτές τις βάσεις μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον μας, εκμεταλλευόμενοι και την αλλαγή των κανονισμών».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.