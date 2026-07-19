Παρακολουθήστε από τα «μάτια» του Κίμι Αντονέλι πώς κατέκτησε την έκτη του φετινή pole, η οποία επετεύχθη στο GP Βελγίου.

Η μάχη για την pole position του GP Βελγίου αποδείχθηκε συναρπαστική, με έναν 19χρονο οδηγό να πρωταγωνιστεί. Η κυριαρχία της Mercedes-AMG επισφραγίστηκε στο Σπα, με τον Κίμι Αντονέλι να γράφει την ταχύτερη επίδοση στο τέλος του Q3.

Ο Ιταλός οδηγός έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο στο τέλος και έδωσε μια τρομερή μάχη κάνοντας τον καλύτερο γύρο του τριημέρου. Ο οδηγός της Mercedes πάλεψε σκληρά για την pole και αύριο είναι φαβορί για τη νίκη.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η pole position

Ο Αντονέλι στο Q3 είχε μία και μοναδική προσπάθεια για να πάρει την pole. Έως τότε είχε τον ταχύτερο γύρο στο FP1 και στο FP3. Στο δεύτερο κομμάτι έκανε κάτι «μαγικό», καθώς όπως παραδέχθηκε έκανε μισό δευτερόλεπτο ταχύτερο χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθειά του

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο το γύρο με τον οποίο ο Αντοέλι σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο τέλος του Q3.

It’s the longest and most scenic track on the F1 calendar 🤩



Take in every high-speed twist and turn from Kimi Antonelli’s sensational pole lap around Spa ⏱️#F1 #BelgianGP @pirellisport pic.twitter.com/GplUC2VSPi — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τη μάχη της pole position ανάμεσα σε Κίμι Αντονέλι και Μαξ Φερστάπεν από το onboard πλάνο του Ολλανδού.

GHOST 👻 CAR



Ride onboard with Max Verstappen as he vies for pole with Kimi Antonelli ⚔️#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/gkt6BK0rFk — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Το GP Βελγίου LIVE στο Gazzetta

Ο σημερινός αγώνας για το GP Βελγίου είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 15:30 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.