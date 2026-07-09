Η MG παρουσίασε στο Λονδίνο τον νέο τεχνολογικό της οδικό χάρτη, φέρνοντας τη μαζική παραγωγή μπαταριών SolidCore και συστήματα ADAS ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Η MG αποκάλυψε τον νέο τεχνολογικό της οδικό χάρτη στο πλαίσιο του MG Tech Day στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας τις επόμενες μεγάλες εξελίξεις της στους τομείς του εξηλεκτρισμού, των συστημάτων υποβοήθησης (ADAS) και της αυτόνομης μετακίνησης. Με κεντρικό σύνθημα «In Europe, for Europe», η μάρκα εστιάζει στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες των ευρωπαϊκών δρόμων.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η νέα γενιά συστημάτων κίνησης, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της ποιότητας κύλισης και της συνολικής οδηγικής εμπειρίας των μελλοντικών της μοντέλων.

Μπαταρία ημι-στερεάς κατάστασης MG SolidCore

Η μεγαλύτερη είδηση στον τομέα του εξηλεκτρισμού αφορά τη νέα μπαταρία MG SolidCore. Πρόκειται για την πρώτη μπαταρία ημι-στερεάς κατάστασης που περνά σε στάδιο μαζικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη αυτονομία και σταθερότερη παροχή ισχύος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες χρήσης.

Έξυπνη υποβοήθηση ADAS βασισμένη σε ευρωπαϊκά δεδομένα

Για την εξέλιξη των συστημάτων ADAS, η MG πραγματοποίησε μια εκτεταμένη έρευνα, αξιοποιώντας δεδομένα από περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα πραγματικής οδήγησης σε 24 ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η εταιρεία αναβαθμίζει τα συστήματά της στους εξής πυλώνες:

MG One Touch iAD: Η επόμενη γενιά αυτόματου παρκαρίσματος, η οποία υποστηρίζει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες στάθμευσης, καλύπτοντας περισσότερα από 300 διαφορετικά είδη θέσεων.

Navigate On Autopilot (NOA): Το επόμενο μεγάλο βήμα στην υποβοηθούμενη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, το οποίο αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του σε ένα νέο SUV της MG προς τα τέλη του 2027.

Παράλληλα με τα οχήματα παραγωγής, η MG κοιτάζει και το απώτερο μέλλον της πλήρως αυτόνομης μετακίνησης. Η εταιρεία διεξάγει ήδη εκτεταμένες δοκιμές αυτόνομων οχημάτων Robotaxi Επιπέδου 4 σε διεθνές επίπεδο, με τις δοκιμές να πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Κίνα.