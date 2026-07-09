Η Star Automotive Ελλάς στηρίζει το Athens Open 2026, μεταφέροντας στην Αθήνα την παγκόσμια συνεργασία της Mercedes-Benz με τη WTA.

Η Star Automotive Ελλάς, Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της ως Επίσημος Automotive Partner στο κορυφαίο τουρνουά γυναικείου τένις Athens Open 2026. Με αυτή την κίνηση, η εταιρεία μεταφέρει στην εγχώρια αγορά τη νέα παγκόσμια συνεργασία της Mercedes-Benz με τη Women's Tennis Association (WTA), η οποία εγκαινιάστηκε επίσημα το 2026.

Το Athens Open 2026, το οποίο ανήκει στην κατηγορία WTA 250, έχει ιστορική σημασία καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του κορυφαίου γυναικείου επαγγελματικού τένις στην ελληνική πρωτεύουσα έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε υπαίθρια hard courts στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ, από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου 2026.

Στόλος 21 οχημάτων για τις ανάγκες των αθλητριών

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του τουρνουά, η Star Automotive Ελλάς θα διαθέσει έναν εντυπωσιακό στόλο 21 οχημάτων Mercedes-Benz. Τα αυτοκίνητα αυτά θα αναλάβουν την ασφαλή, άνετη και πολυτελή μετακίνηση των κορυφαίων αθλητριών, των στελεχών της WTA, καθώς και των επίσημων προσκεκλημένων της διοργάνωσης καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Παράλληλα, η γερμανική μάρκα θα δώσει ισχυρό παρόν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ με την έκθεση δύο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων:

Centre Court: Μία ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC θα βρίσκεται τοποθετημένη στο κεντρικό γήπεδο.

Fan Zone: Μία δεύτερη ηλεκτρική GLC θα εκτίθεται στη ζώνη των φιλάθλων, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Στον χώρο του Fan Zone, οι φίλοι του τένις θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και να διεκδικήσουν αναμνηστικά δώρα της Mercedes-Benz.

Επένδυση σε αξίες που εμπνέουν

Η παγκόσμια συνεργασία της Mercedes-Benz με τη WTA εδράζεται σε κοινές αρχές, όπως η αριστεία, η καινοτομία και η υψηλή απόδοση. Σχολιάζοντας την παρουσία της εταιρείας στο τουρνουά, ο Παναγιώτης Ριτσώνης, Γενικός Διευθυντής της Star Automotive Ελλάς, υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος:

«Η επιστροφή μιας διοργάνωσης της WTA στην Αθήνα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το ελληνικό τένις και τον αθλητισμό γενικότερα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Star Automotive Ελλάς συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του τένις. Συμβάλλουμε στην επιτυχία της διοργάνωσης προσφέροντας ένα σύγχρονο στόλο οχημάτων, ενώ παράλληλα φέρνουμε το κοινό πιο κοντά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Η υποστήριξη σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων αποτελεί για εμάς μια επένδυση σε αξίες που εμπνέουν, ενώνουν και δημιουργούν αξέχαστες εμπειρίες για όλους».