Η Βελμάρ καλωσορίζει την XPENG με νέο κατάστημα στο Μαρούσι

Η Βελμάρ καλωσορίζει την XPENG, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος XPENG της Βελμάρ στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 61, στο Μαρούσι.

Η Βελμάρ καλωσορίζει την XPENG, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος XPENG της Βελμάρ στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 61, στο Μαρούσι.

Η Βελμάρ ενισχύει τη στρατηγική της θέση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου εισάγοντας στην εγχώρια αγορά μια από τις πλέον καινοτόμες μάρκες έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων (Smart EVs) παγκοσμίως.

Η νέα έκθεση είναι σύμφωνα με τα διεθνή εταιρικά πρότυπα της XPENG, εστιάζοντας στην παροχή μιας premium εμπειρίας εξυπηρέτησης. Στόχος της επένδυσης είναι η κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή και η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, μέσω οχημάτων που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Στο νέο κατάστημα είναι διαθέσιμα τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας:

XPENG G6: Το δυναμικό Coupe SUV που ξεχωρίζει για τον μοντέρνο σχεδιασμό, την προηγμένη συνδεσιμότητα και την εξαιρετική αυτονομία.

XPENG G9: Το premium SUV που προσφέρει κορυφαία άνεση, καινοτόμες τεχνολογίες και ταχύτατη φόρτιση για κάθε διαδρομή.

XPENG P7+: Ένα εντυπωσιακό fastback sedan που συνδυάζει πολυτέλεια, κομψότητα και μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία οδήγησης.

Ευθυγραμμισμένη με τη φιλοσοφία της Βελμάρ για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το νέο κατάστημα προσφέρει πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαδικασία πώλησης και δυνατότητα προγραμματισμού δοκιμαστικής οδήγησης (test drive).

Παράλληλα, η εταιρεία διασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη των κατόχων XPENG μετά την αγορά (After Sales). Το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο της Βελμάρ διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, εξειδικευμένο εξοπλισμό διάγνωσης και τμήμα ανταλλακτικών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Έκθεσης: Λ. Κηφισίας 61, 151 24, Μαρούσι

Διεύθυνση Συνεργείου: Λ. Κηφισιάς & Αγ. Θωμά, 151 24 Μαρούσι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6155800

E mail: [email protected]

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