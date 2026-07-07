Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Bentley θα κάνει ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να αποδίδει πάνω από 1.000 ίππους.

Η Bentley Motors ανακοίνωσε επίσημα το όνομα του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου στην ιστορία της. Το νέο SUV θα ονομάζεται Torcal και αποτελεί το τέταρτο μοντέλο της βρετανικής φίρμας, δίπλα στις Continental GT, Flying Spur και Bentayga. Αν και η εταιρεία μετέθεσε τον αρχικό της στόχο για την πλήρη κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης μετά το 2030, το ηλεκτρικό της ντεμπούτο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος, με την επίσημη παρουσίαση να έχει προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 στο Λονδίνο.

Μέχρι πρότινος, η Bentley αναφερόταν στο project με τον όρο «Urban SUV», γεγονός που υποδηλώνει ένα πιο συμπαγές αμάξωμα. Αν και σε διαστάσεις θα είναι μικρότερο από τη Bentayga, το Torcal αναμένεται να διατηρήσει τις γενναιόδωρες αναλογίες που χαρακτηρίζουν κάθε μοντέλο της μάρκας. Το όνομά του είναι εμπνευσμένο από το μοναδικό γεωλογικό ορόσημο El Torcal de Antequera στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, ακολουθώντας τη σχετική ονοματολογία των Bentayga, Bacalar και Batur.

Σχεδίαση με γονίδια από την Porsche

Αν και οι επίσημες εικόνες-teaser αποκαλύπτουν ελάχιστα, οι δοκιμές καμουφλαρισμένων πρωτοτύπων στο Nürburgring έχουν δείξει ότι η Torcal θα υιοθετήσει ένα παραδοσιακό, αν και πιο τετραγωνισμένο σχήμα με τέσσερις πόρτες. Η σχεδίασή του αναμένεται να ενσωματώσει στοιχεία από το περσινό πρωτότυπο EXP 15, προσφέροντας μια σαφώς πιο σύγχρονη και φρέσκια αισθητική σε σχέση με τη Bentayga, της οποίας οι σχεδιαστικές ρίζες ξεκινούν βαθιά μέσα στο παρελθόν. Η Bentley έχει καταστήσει σαφές ότι κάτω από το καπό δεν θα υπάρξει ποτέ έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Καθώς η Bentley αποτελεί μέρος του Ομίλου Volkswagen, η Torcal δεν αναπτύχθηκε από το μηδέν, αλλά αναμένεται να μοιράζεται το ίδιο τεχνολογικό υπόβαθρο με την επερχόμενη ηλεκτρική Porsche Cayenne. Αυτό σημαίνει ότι θα βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα Premium Platform Electric (PPE), η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για premium ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων, προσφέροντας παράλληλα το κορυφαίο επίπεδο πολυτέλειας και χειροποίητης κατασκευής που επιβάλλει το σήμα της Bentley.