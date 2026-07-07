Μετά από το Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο Κάρλος Σάινθ δέχθηκε μία ποινή που δεν είχαμε ξαναδεί στη Formula 1 στη σύγχρονη ιστορία.

Το αφανές και μέσα στη μετριότητα αγωνιστικό τριήμερο της Williams στο GP Μ. Βρετανίας ολοκληρώθηκε με τον πιο σουρεαλιστικό τρόπο. Ο Κάρλος Σάινθ δέχθηκε μια εξαιρετικά σπάνια ποινή αρκετές ώρες μετά το πέσιμο της καρό σημαίας. Ο Ισπανός, ο οποίος είχε τερματίσει αρχικά στη 12η θέση, υποβιβάστηκε τελικά στη 17η και βρέθηκε έναν γύρο πίσω από τον νικητή Σαρλ Λεκλέρ, εξαιτίας ενός σοβαρού στρατηγικού λάθους της ομάδας του υπό το καθεστώς του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Η είσοδος του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, μετά την εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν, πάγωσε τον αγώνα για τους τελευταίους έξι γύρους. Στον προτελευταίο γύρο, η διεύθυνση αγώνα έδωσε το πράσινο φως στα μονοθέσια που είχαν δεχθεί γύρο να προσπεράσουν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας για να ανακτήσουν τη θέση τους στο grid. Ο Σάινθ ήταν ένας από τους οδηγούς που το έπραξαν, όμως η Williams απέτυχε να αντιληφθεί ότι ο Ισπανός δεν συμπεριλαμβανόταν στη σχετική λίστα της FIA.

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Το μπέρδεμα με το pit lane και το σπάνιο δεδικασμένο

Η ιδιομορφία του Σίλβερστοουν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αλαλούμ που ακολούθησε. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά των αγωνοδικών, ο Carlos Sainz έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που τιμωρείται με την προσθήκη ενός ολόκληρου γύρου στον τελικό του χρόνο, καθώς η ομάδα του παραδέχθηκε ότι κέρδισε έναν γύρο χωρίς να τον δικαιούται.

Οι αγωνοδίκες εξήγησαν αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης:

«Αν και το μονοθέσιο 55 είχε δεχθεί γύρο στην πρώτη γραμμή του Αυτοκινήτου Ασφαλείας κατά την είσοδό του στο pit lane, λόγω της συγκεκριμένης διαμόρφωσης της πίστας και του pit lane στο Σίλβερστοουν, είχε ανακτήσει προσωρινά τον γύρο μέχρι τη στιγμή που πέρασε τη γραμμή στο τέλος του γύρου. Κατά συνέπεια, το μονοθέσιο 55 δεν θεωρούνταν μονοθέσιο που είχε δεχθεί γύρο για τους σκοπούς του Άρθρου B5.13.4 c) και ως εκ τούτου δεν δικαιούνταν να προσπεράσει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας όταν εμφανίστηκε το σχετικό μήνυμα. Ωστόσο, το μονοθέσιο 55 προσπέρασε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας μόλις εμφανίστηκε το μήνυμα από τη διεύθυνση αγώνα. Οι αγωνοδίκες σημείωσαν ότι, μετά την ολοκλήρωση του pit stop, το μονοθέσιο 55 ήταν και πάλι πίσω από τον πρώτο όταν επέστρεψε στην πίστα. Δεδομένης της εξαιρετικής διαμόρφωσης της πίστας σε αυτό το event, οι αγωνοδίκες κατανοούν πώς η εξέλιξη των γεγονότων μπορεί να συνέβαλε στη σύγχυση της ομάδας».

Ο teammate του Σάινθ, Άλεξ Άλμπον, εγκατέλειψε νωρίτερα τον αγώνα μετά από ζημιά που είχε υποστεί στον πρώτο γύρο από επαφή με τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.