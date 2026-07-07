Αν το πλυστικό υγρό πέφτει αδύναμα ή δεν βγαίνει καθόλου, δες τα απλά βήματα για να εντοπίσεις τη βλάβη και να γλιτώσεις τα έξοδα του συνεργείου.

Η στιγμή που πατάς τον διακόπτη για να καθαρίσεις το παρμπρίζ και αντί για ένα δυνατό σπρέι βλέπεις το υγρό να τρέχει αδύναμα, να κάνει «φτυσίματα» ή να μη βγαίνει καθόλου, είναι εξαιρετικά εκνευριστική. Ειδικά σε συνθήκες ταξιδιού με λάσπη ή έντονη σκόνη, η ορατότητα μειώνεται δραματικά και η οδήγηση γίνεται επικίνδυνη.

Πριν όμως απογοητευτείς και κλείσεις ραντεβού σε συνεργείο, αξίζει να ξέρεις ότι το σύστημα πλύσης των υαλοκαθαριστήρων είναι αρκετά απλό στη δομή του. Μια μικρή αντλία τραβάει το υγρό από το δοχείο και το στέλνει μέσω λεπτών λαστιχένιων σωλήνων στα μπεκ που βρίσκονται στο καπό ή πάνω στους ίδιους τους υαλοκαθαριστήρες σε κάποια πιο σύγχρονα μοντέλα. Ο εντοπισμός του προβλήματος είναι εύκολος και μπορείς να το λύσεις μόνος σου.

Το λάθος με το νερό βρύσης

Το πρώτο και πιο προφανές βήμα είναι να ανοίξεις το καπό και να ελέγξεις το δοχείο του πλυστικού υγρού. Αν είναι άδειο ή πολύ χαμηλά, απλώς συμπλήρωσε το κατάλληλο καθαριστικό. Πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν σχετική προειδοποιητική λυχνία στο ταμπλό, αλλά ο οπτικός έλεγχος παραμένει ο πιο σίγουρος τρόπος.

Εδώ όμως κρύβεται μια μεγάλη παγίδα: μην χρησιμοποιείς απλό νερό βρύσης. Τα άλατα που περιέχει συγκεντρώνονται με τον καιρό και βουλώνουν το κύκλωμα, ενώ τον χειμώνα το νερό μπορεί να παγώσει και να σπάσει το δοχείο ή την αντλία. Το ειδικό υγρό περιέχει καθαριστικά που διαλύουν έντομα και βρομιά, προστατεύοντας παράλληλα το σύστημα.

Το κόλπο με την καρφίτσα

Αν το δοχείο είναι γεμάτο αλλά το υγρό εξακολουθεί να μην φτάνει στο παρμπρίζ, το πρόβλημα συνήθως εντοπίζεται στα μπεκ (τα ακροφύσια). Λόγω σκόνης, λάσπης ή υπολειμμάτων από κερί πλυσίματος, οι μικροσκοπικές τρύπες βουλώνουν εύκολα. Η λύση είναι απλή: πάρε μια ψιλή καρφίτσα ή έναν λεπτό συνδετήρα και καθάρισε προσεκτικά την οπή, χωρίς να πιέσεις πολύ βαθιά για να μην κάνεις ζημιά.

Αν τα μπεκ είναι καθαρά, ο επόμενος ύποπτος είναι τα σωληνάκια που μεταφέρουν το υγρό. Ψάξε κάτω από το καπό για τυχόν τσακίσματα, σχισμές ή αποσυνδέσεις. Αν κάποιο σωληνάκι έχει τρυπήσει, το υγρό θα χάνεται πριν φτάσει στους υαλοκαθαριστήρες. Η αντικατάστασή τους είναι εξαιρετικά φτηνή και μπορείς να τη κάνεις χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.

Πότε φταίει η αντλία ή η ασφάλεια του συστήματος

Στην περίπτωση που πατάς το κουμπί και επικρατεί απόλυτη σιωπή, το πρόβλημα είναι μάλλον ηλεκτρικό. Με ανοιχτό τον διακόπτη (αλλά χωρίς να πάρει μπροστά ο κινητήρας), θα πρέπει να ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (βούισμα) από την αντλία. Αν δεν ακούγεται τίποτα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις είναι η ασφάλεια στο σχετικό κουτί του αυτοκινήτου. Μπορείς να βρεις ποια είναι και πού βρίσκεται στο βιβλίο του κατασκευαστή.

Αν η ασφάλεια είναι καμμένη, η αντικατάστασή της με μία ίδιων Αμπέρ θα λύσει το πρόβλημα αμέσως. Αν όμως η ασφάλεια είναι εντάξει αλλά η αντλία παραμένει «νεκρή», τότε έχει παραδώσει πνεύμα. Σε αυτή την περίπτωση, η αγορά του ανταλλακτικού και η εργασία σε έναν ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων είναι η μόνη λύση για να επαναφέρεις την ορατότητά σου σε κορυφαία επίπεδα.