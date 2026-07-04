MV Agusta: Νέος τιμοκατάλογος με όλα τα μοντέλα 2026

Δείτε τις τιμές των Ιταλικών μοτοσικλετών και αποφασίστε τι σας κάνει.

Τα κινητά έργα τέχνης της Ιταλικής φίρμας αποκτούν νέες τιμές, οι οποίες ξεκινούν από τα 15.400€ και φτάνουν μέχρι τα... 78.000 ευρώ! Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τιμοκατάλογο έχει προστεθεί και το Rush Titanio, μία μοτοσυκλέτα η οποία θα παραχθεί σε μόλις 300 αριθμημένα συλλεκτικά κομμάτια παγκοσμίως και εκ των οποίων η αντιπροσωπεία έχει ήδη εξασφαλίσει ένα, αποκλειστικά για την ελληνική αγορά!

Τιμοκατάλογος 2026



