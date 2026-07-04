MV Agusta: Νέος τιμοκατάλογος με όλα τα μοντέλα 2026
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Δείτε τις τιμές των Ιταλικών μοτοσικλετών και αποφασίστε τι σας κάνει.
Τα κινητά έργα τέχνης της Ιταλικής φίρμας αποκτούν νέες τιμές, οι οποίες ξεκινούν από τα 15.400€ και φτάνουν μέχρι τα... 78.000 ευρώ! Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τιμοκατάλογο έχει προστεθεί και το Rush Titanio, μία μοτοσυκλέτα η οποία θα παραχθεί σε μόλις 300 αριθμημένα συλλεκτικά κομμάτια παγκοσμίως και εκ των οποίων η αντιπροσωπεία έχει ήδη εξασφαλίσει ένα, αποκλειστικά για την ελληνική αγορά!
Τιμοκατάλογος 2026
@Photo credits: MV Agusta