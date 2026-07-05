Εμφανώς απογοητευμένος ήταν μετά τις κατατακτήριες δοκιμές στο Σίλβερστον ο Λιούις Χάμιλτον, ειδικά με τον τρόπο που εξελίχθηκε το Q3.

Μετά από την ταχύτερη επίδοση στις κατατακτήριες σπριντ της Παρασκευής, ο Λιούις Χάμιλτον υποχώρησε στην 3η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Ο Βρετανός θα ξεκινήσει το Grand Prix Μ. Βρετανίας από την 3η θέση, πίσω από τον poleman, Κίμι Αντονέλι και τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

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Προβληματισμένος ο Χάμιλτον με τη χαμένη ευκαιρία

Στο τέλος του Q3 o Βρετανός δεν αξιοποίησε την πλήρη δυναμική της SF-26. Στον πρώτο του γύρο είχε λάθος στη στροφή 3 που του κόστισε δύο δέκατα του δευτερολέπτου, ενώ στην τελευταία του προσπάθεια δεν είχε την ισχύ που θα περίμενε.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μάχη για την pole, ο Χάμιλτον είπε: «Αν είμαι ικανοποιημένος; Φυσικά και όχι. Είμαι στην 3η θέση. Αλλά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ ψηλά. Και οι δύο έκαναν εξαιρετική δουλειά σήμερα. Ο Σαρλ προφανώς έχει κάνει πολύ καλές βελτιώσεις. Το να βρισκόμαστε και οι δύο εδώ ψηλά είναι υπέροχο για την ομάδα».

Όσο για τα προβλήματα με τον κινητήρα και την απώλεια ισχύος, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ξεκάθαρος, ενώ τόνισε πως οι αλλαγές στο set up ήταν στη λάθος κατεύθυνση:

«Η δεύτερη προσπάθειά μου ήταν αρκετά καλή, αλλά έχασα την ηλεκτρική ενέργεια. Βασικά υπήρξε ένα πρόβλημα με την παροχή της και έχασα περίπου τρία δέκατα στην πίσω ευθεία, αλλά αυτό διορθώθηκε προς το τέλος. Απλώς δυσκολεύτηκα περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία των κατατακτήριων με το μονοθέσιο, είχα πολλή περισσότερη υποστροφή, αλλά και πάλι είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ ψηλά. Επίσης, στο φρενάρισμα για τη στροφή 3, για το οποίο μιλούσε και ο Κίμι, η αίσθηση δεν ήταν για μένα σήμερα καλή με τις ρυθμίσεις που τελικά επιλέξαμε. Όπως και να έχει, χαίρομαι που βλέπω τόσο τον Σαρλ όσο και εμένα εδώ ψηλά».

Ο αγώνας του Σίλβερστον στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το GP Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένη για τις 17:00. Συντονιστείτε από τις 16:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.