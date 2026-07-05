Σαν Σήμερα: Ο τσακωμός των Σουμάχερ και Σένα (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Για μία ακόμη ημέρα η Formula 1 έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με το GP Γαλλίας να είναι στο επίκεντρο. Ξεχωρίζει η πρώτη νίκη του Αλέν Προστ και η αψιμαχία μεταξύ των Άιρτον Σένα και Μίκαελ Σουμάχερ. Επίσης θα μάθουμε τι έγινε στον πρώτο αγώνα του σπορ στην εποχή της Covid-19. Στο MotoGP, ο Ντάνι Πεντρόσα επέστρεψε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου μετά από ένα χρόνο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 5/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1959, ο Τόνι Μπρουκς έκανε περίπατο στην πίστα της Ρεμ και κατέκτησε τη νίκη στο GP Γαλλίας, οδηγώντας μια Ferrari 256. Ο Βρετανός επικράτησε άνετα του ομόσταυλού του, Φιλ Χιλ και της Cooper-Climax του Τζακ Μπράμπαμ.

Σαν σήμερα το 1970, πραγματοποιήθηκε ο έκτος αγώνας της σεζόν στην F1 με το GP Γαλλίας, στην απαιτητική διαδρομή του Κλερμόν. Ο αείμνηστος Γιόχαν Ριντ πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν με την Lotus 72. Δεύτερος ήταν ο Κρις Έιμον και τρίτος ο Τζακ Μπράμπαμ, ενώ ο Νταν Γκέρνι κατέκτησε τον τελευταίο του βαθμό στην F1.

Σαν σήμερα το 1981, καταγράφηκε η πρώτη από τις 51 νίκες του θρυλικού Αλέν Προστ στην F1. Ο ανερχόμενος «Καθηγητής» γεύτηκε αυτή τη χαρά μέσα στην πατρίδα του, στην πίστα της Ντιζόν, με το GP Γαλλίας να σηματοδοτεί το πρώτο event στην επιστροφή της Goodyear στο πρωτάθλημα. Δεύτερος ήταν ο Νέλσον Πικέ, ενώ ο Τζον Ουάτσον «έκλεισε» το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1987, η ομάδα της Williams μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο GP Γαλλίας της F1, με τους Νάιτζελ Μάνσελ και Νέλσον Πικέ να μονομαχούν για τη νίκη στην πίστα Πολ Ρικάρ. Οι δύο ομόσταυλοι είχαν ξεφύγει από το υπόλοιπο grid, εξαιρουμένου του πρωταθλητή Αλέν Προστ. Ο Γάλλο της McLaren έχασε σταδιακά επαφή με την κορυφή λόγω προβλήματος στα ηλεκτρικά. Ο Πικέ ήταν ο πρώτος που άρχισε τον χορό των pit-stops, αλλά βρέθηκε σε πολύ μειονεκτική θέση καθώς έκανε συνολικά δύο τετ-α-κε στον αγώνα, ενώ είχε σβήσει προσωρινά ο κινητήρας του στο δεύτερο pit-stop του. Έτσι ο Μάνσελ πανηγύρισε τη νίκη, με τον Προστ να ακολουθεί.

Σαν σήμερα το 1992, η πανίσχυρη Williams έκανε το 1-2 στο GP Γαλλίας και ο Νάιτζελ Μάνσελ ισοφάρισε τις 27 νίκες του Τζάκι Στιούαρτ, τις περισσότερες τότε για Βρετανό οδηγό στην F1. Η ομάδα του Γκρόουβ έθεσε το ρυθμό ενώ πιο πίσω οι Μίκαελ Σουμάχερ και Άιρτον Σένα είχαν σύγκρουση και τέθηκαν εκτός αγώνα. Η δράση διεκόπη προσωρινά στον 18ο γύρο και ο Βραζιλιάνος άσος βρήκε την ευκαιρία να επιπλήξει τον νεαρό τότε Γερμανό.

Σαν σήμερα το 2009, ο Ντάνι Πεντρόσα επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά τα μέσα του 2008, κάνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πίστα της Λαγκούνα Σέκα για το GP ΗΠΑ. Δεύτερος ήταν ο Βαλεντίνο Ρόσι και τρίτος ο τραυματίας Χόρχε Λορένθο.

Σαν σήμερα το 2015, η πίστα του Σίλβερστον φιλοξένησε τον ένατο αγώνα της σεζόν στην F1, για το GP Μ. Βρετανίας. Η Williams «έκλεψε» την παράσταση στους πρώτους γύρους, καθώς οι Φελίπε Μάσα και Βάλτερι Μπότας πετάχτηκαν ταχύτατα από τις θέσεις 3 και 4 στην εκκίνηση και βρέθηκαν μπροστά από τις πανίσχυρες Mercedes. Όμως ο Λιούις Χάμιλτον είχε το ρυθμό και την ταχύτητα να τους ξεπεράσει μετά τα πρώτα pit-stops. Ο Νίκο Ρόσμπεργκ κατάφερε κάτι ανάλογο στον 38ο γύρο του αγώνα, ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ εκμεταλλεύτηκε τη στρατηγική της Ferrari και τερμάτισε τρίτος, μπροστά από τις Williams.

Σαν σήμερα το 2020, ύστερα από πολλαπλές αναβολές και ευτράπελα λόγω της πανδημίας της COVID-19, η F1 ξεκίνησε τη νέα σεζόν με το GP Αυστρίας, κεκλεισμένων των θυρών. Η Mercedes, με μαύρα πλέον μονοθέσια αντί για ασημί όπως παραδοσιακά συνηθίζει, είχε ξεκάθαρο ρόλο φαβορί από τις κατατακτήριες δοκιμές και ηγήθηκε το μεγαλύτερο σκέλος του αγώνα με τους Βάλτερι Μπότας και Λιούις Χάμιλτον. Το δράμα ξεκίνησε μετά τον 50ο γύρο, όταν η γερμανική ομάδα επέλεξε να μην αλλάξει ελαστικά στους οδηγούς της κατά την μακροσκελή περίοδο αυτοκινήτου ασφαλείας. Έτσι, οι Μπότας/Χάμιλτον ήταν ευάλωτοι απέναντι στους γρηγορότερους αντιπάλους, με τον Βρετανό μάλιστα να δέχεται χρονική ποινή για μια επαφή του με τον Άλεξ Άλμπον στον 61ο γύρο και έπεσε εκτός βάθρου. Η ποινή αυτή προβίβασε τον πιτσιρικά Λάντο Νόρις της McLaren στο πρώτο βάθρο της καριέρας του. Ο Μπότας κρατήθηκε μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ για την πρώτη νίκη στη σεζόν.

Φωτογραφίες: barryjohnlaven1/X