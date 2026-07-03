Το ιταλικό premium C-SUV ανανεώνεται σχεδιαστικά, αναβαθμίζει το υβριδικό του σύστημα και προσφέρει πλούσιο εξοπλισμό σε τέσσερις εκδόσεις.

Η Alfa Romeo Tonale ξεκινά την εμπορική της πορεία στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας μια σειρά από καίριες αναβαθμίσεις που ενισχύουν τον δυναμισμό και το στυλ της. Με εισαγωγική τιμή τις 36.190 ευρώ, το premium C-SUV της ιταλικής μάρκας συνδυάζει την οδηγική απόλαυση με έναν εξαιρετικά πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, ευθυγραμμισμένο με τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις.

Σχεδιαστικά, η νέα Tonale υιοθετεί τη φρέσκια σχεδιαστική ταυτότητα που γνωρίσαμε πρόσφατα μέσω της Junior. Το παραδοσιακό Scudetto είναι πλέον κοίλο, το σήμα της μάρκας αποκτά τρισδιάστατη μορφή σε λευκό και μαύρο χρώμα, ενώ ο εμπρός προφυλακτήρας παρουσιάζεται πιο επιθετικός με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, διατηρώντας την πινακίδα κυκλοφορίας στην κεντρική της θέση. Στο εσωτερικό, η Alfa Romeo έδωσε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στη λεπτομέρεια με ποιοτικότερα υλικά, νέες επενδύσεις και έναν εργονομικό περιστροφικό διακόπτη στην κεντρική κονσόλα για τον έλεγχο του κιβωτίου ταχυτήτων, δημιουργώντας μια πολυτελή και αθλητική ατμόσφαιρα.

Αναβαθμισμένη υβριδική τεχνολογία 175 ίππων

Στον τεχνικό τομέα, η νέα έκδοση Ibrida αποδίδει πλέον μέγιστη συνδυασμένη ισχύ 175 HP. Το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν θερμικό κινητήρα 1,5 λίτρων με τούρμπο VGT (μεταβλητής γεωμετρίας) ισχύος 160 HP, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 20 HP ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Η Tonale διατηρεί τη δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή οικονομία καυσίμου στην καθημερινή μετακίνηση.

Η ιταλική μάρκα προχώρησε σε σημαντικές βελτιώσεις στον ηλεκτρονικό έλεγχο του συστήματος κίνησης. Αυτό μεταφράζεται σε μια πιο γραμμική και άμεση παροχή ισχύος κάθε φορά που ο οδηγός τη ζητάει, αφήνοντας πάντα σε πρωταγωνιστικό ρόλο την οικονομία καυσίμου. Παράλληλα, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τον γνωστό επιλογέα DNA (Dynamic, Natural, Advanced Efficiency) για να ρυθμίζει τις ηλεκτρονικές παραμέτρους της Tonale και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά της στις εκάστοτε συνθήκες ή απαιτήσεις.

Τέσσερις επιλογές εξοπλισμού για κάθε ανάγκη

Η νέα Alfa Romeo Tonale Ibrida προσφέρεται στα επίπεδα εξοπλισμού Ibrida, Ti, Veloce και Sport Speciale. Η εισαγωγική έκδοση Ibrida διαθέτει στάνταρ full LED φώτα, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, μαύρο ματ body kit, ενεργό cruise control, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto, καθώς και μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Η έκδοση Ti αναβαθμίζει την premium αίσθηση προσθέτοντας μαύρο γυαλιστερό body kit, ζάντες 19 ιντσών, θερμαινόμενα και αεριζόμενα δερμάτινα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, αλουμινένια paddles αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, κρυφό φωτισμό και σύστημα πλοήγησης.

Για όσους αναζητούν τον απόλυτο σπορ χαρακτήρα, η Tonale Veloce εξοπλίζεται με ζάντες 20 ιντσών, ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή, προσαρμοζόμενους προβολείς Matrix LED και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ ως προς τη σκληρότητα. Τέλος, η έκδοση Sport Speciale ξεχωρίζει από τις διαφορετικής σχεδίασης 20άρες ζάντες με μαύρες δαγκάνες φρένων, το μαύρο λογότυπο Tonale στο πίσω μέρος και τις επενδύσεις Alcantara στο εσωτερικό με δίχρωμα καθίσματα και λευκές ραφές στο τιμόνι, το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών, σφραγίζοντας μια ιδανική ισορροπία μεταξύ ασφάλειας, σταθερότητας και αυθεντικού σπορ χαρακτήρα.