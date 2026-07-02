Σαν Σήμερα: Οι τούμπες του Χάιντφελντ και η χειρονομία του Κούλθαρντ στον Σουμάχερ(vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο το Grand Prix Γαλλίας για τον κόσμο της Formula 1 - σε πέντε μάλιστα διαφορετικές πίστες. Ένα ακόμη Grand Prix πραγματοποιήθηκε πριν από 17 χρόνια, όμως επί αμερικανικού εδάφους. Επιπλέον ένας πρώην οδηγός του WRC έχει γενέθλια ενώ δύο αγώνες του MotoGP περιλαμβάνονται στο σημερινό ταξίδι στο παρελθόν.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1961, ο Τζανκάρλο Μπαγκέτι έγραψε ιστορία διότι έγινε ο πρώτος (και μοναδικός μέχρι σήμερα) οδηγός που κέρδισε επίσημο αγώνα Formula 1 στην πρώτη του εμφάνιση. Αυτό επετεύχθη στο Grand Prix Γαλλίας, με τον Ιταλό να δίνει σκληρή μάχη με τους Νταν Γκέρνι και Τζο Μπονιέρ της Porsche.

Σαν σήμερα το 1967, η πόλη Λε Μαν στη Γαλλία φιλοξένησε για πρώτη και μοναδική φορά Grand Prix της F1. Βέβαια, παρόλο που πολλοί οδηγοί ήλπιζαν να διεξαχθεί ο αγώνας στην θρυλική διαδρομή του 24ωρου αγώνα στο Σαρτ, οι διοργανωτές τον οριοθέτησαν τελικά στη μικρότερη πίστα Μπουγκάτι που είχε μόλις κατασκευαστεί. Νικητής αναδείχθηκε ο Τζακ Μπράμπαμ, με τους Ντένι Χιουλμ και Τζάκι Στιούαρτ να ακολουθούν.

Σαν σήμερα το 1972, η απαιτητική πίστα του Κλερμόν φιλοξένησε για τελευταία φορά το GP Γαλλίας της F1. Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Τζάκι Στιούαρτ, με τους Έμερσον Φιτιπάλντι και Κρις Έιμον να τον ακολουθούν. Σε αυτόν τον αγώνα τραυματίστηκε σοβαρά ο Χέλμουτ Μάρκο. Ο Αυστριακός χτυπήθηκε από πέτρα και έχασε το μάτι του, κάτι που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Σαν σήμερα το 1978, μετά την εθελοντική απόσυρση της Brabham BT46B «fan car» και την «εξάλειψη» ενδεχομένως ενός μεγάλου αντιπάλου, η Lotus έκανε το 1-2 στο GP Γαλλίας στην πίστα του Πολ Ρικάρ, με τους Μάριο Αντρέτι και Ρόνι Πέτερσον. Ο θρυλικός Τζέιμς Χαντ κατέλαβε την τρίτη θέση και ανέβηκε στο βάθρο για τελευταία φορά στην F1.

Σαν σήμερατο 1979, γεννήθηκε ο βετεράνος των αγώνων ράλλυ, Κρις Μικ. Ο Βορειοιρλανδός, αφού αποφοίτησε με την ιδιότητα του μηχανολόγου μηχανικού, εργάστηκε αρχικά στο τμήμα M-Sport της Ford στον τομέα ανεπτυγμένου σχεδιασμού μέχρι να περάσει πίσω από το τιμόνι, το 2000. Το 2011 η Mini ανακοίνωσε τον Μικ ως οδηγό της, στα πλαίσια της επιστροφής της στο κορυφαίο επίπεδο ράλλυ. Η οικονομική κρίση του τμήματος στα τέλη της σεζόν αφησε τον Μικ ξανά εκτός WRC, μέχρι ο ίδιος να επιστρέψει ξανά το 2013 μέσω της Citroën. Οδήγησε για την γαλλική φίρμα μέχρι το 2018 και κατάφερε να κατακτήσει 5 νίκες, εκπροσωπώντας έπειτα την Toyota τη σεζόν του 2019.

Σαν σήμερα το 1995, ο πρωταθλητής Μίκαελ Σουμάχερ καταδίωξε τον poleman στην πίστα του Μάνι-Κουρ, Ντέιμον Χιλ, και τελικά βρέθηκε μπροστά του μετά την πρώτη φάση των pit stops. Έτσι, κατέκτησε μια άνετη νίκη στο GP Γαλλίας. Ο teammate του Βρετανού, Ντέιβιν Κούλθαρντ, ήταν τρίτος.

Σαν σήμερα το 2000, οι Μίκαελ Σουμάχερ και Ντέιβιντ Κούλθαρντ προσέφεραν μια επική μονομαχία στο GP Γαλλίας, με κύριο πεδίο κόντρας τους την φουρκέτα Αδελαϊδα (στροφή 5). Ο Βρετανός άσσος της McLaren, αφού μετά την κακή εκκίνησή του χρειάστηκε να απαλλαγεί από το εμπόδιο του Ρούμπενς Μπαρικέλο, επιτέθηκε στον επικεφαλής Σουμάχερ στον 32ο γύρο, με τον Γερμανό να τον κλείνει στην έξοδο της στροφής. Ο Κούλθαρντ δυσαρεστήθηκε από την αντιαθλητική κατ’ εκείνον οδήγηση του Γερμανού και φρόντισε να του το δείξει άμεσα με χειρονομίες. Επανέλαβε επακριβώς την κίνησή του στον 40ο γύρο και αυτή τη φορά ολοκλήρωσε το προσπέρασμα, ακουμπώντας τροχούς με τη Ferrari. Ο Σουμάχερ εγκατέλειψε αργότερα με σπασμένο κινητήρα, εξέλιξη που προβίβασε στη δεύτερη θέση την έτερη McLaren του πρωταθλητή Μίκα Χάκινεν.

Σαν σήμερα το 2006, το Grand Prix ΗΠΑ στην Ινδιανάπολη στιγματίστηκε από μια σειρά ατυχημάτων στις πρώτες δύο στροφές της εκκίνησης, με τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια να προκαλεί μια αλληλουχία συγκρούσεων πέφτοντας πάνω στον Κίμι Ράικονεν. Μάλιστα, η BMW-Sauber του Νικ Χάιντφελντ κατέληξε στην αμμοπαγίδα έπειτα από μια σειρά από τούμπες. Συνολικά 7 οδηγοί είχαν τεθεί εκτός αγώνα, με μόλις 9 να παραμένουν αλώβητοι ώστε να πάρουν την καρό σημαία. Ο Μίκαελ Σουμάχερ ξεπέρασε τον Φελίπε Μάσα για το 1-2 της Ferrari, ενώ ο Τζανκάρλο Φιζικέλα τους πλαισίωσε στο βάθρο. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Μοντόγια στη Formula 1.

Σαν σήμερα, επίσης το 2006, ο Ντάνι Πεντρόσα έκανε μια επιβλητική εμφάνιση στην πίστα του Ντόνινγκτον Παρκ, παίρνοντας πρώτος την καρό σημαία στο GP Μεγάλης Βρετανίας για την δεύτερη νίκη του στο MotoGP. Δεύτερος ήταν ο Βαλεντίνο Ρόσι, με τον Μάρκο Μελάντρι να «κλείνει» το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2017, ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε το GP Γερμανίας του MotoGP στο Σάχσενρινγκ και συνέχισε το αήττητο ρεκόρ του στην πίστα αυτή, φτάνοντας πλέον τις 8 συνεχόμενες νίκες από την pole position. Ωστόσο, ο πρωταθλητής της Repsol Honda χρειάστηκε να αντισταθεί στην πίεση του νεαρού Γιόνας Φόλγκερ. Τρίτος ήταν ο Ντάνι Πεντρόσα.

Φωτογραφίες: felipemmeira/X