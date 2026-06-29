O 8oς αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 που έγινε στο Red Bull Ring μας κράτησε σε αγωνία μέχρι και τον τερματισμό, όμως δεν ήταν ευχάριστος για όλους.

Για μία ακόμη φορά στη σεζόν του 2026, ένα Grand Prix Formula 1 προσέφερε θέαμα καθ’ όλη τη διάρκειά του. Οι νέοι κανονισμοί, η φύση των αγώνων, οι αποδόσεις των οδηγών και οι αναβαθμίσεις που φέρνουν οι ομάδες αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα.

Η μάχη αυτή τη φορά ανέδειξε και πάλι τη Mercedes-AMG νικήτρια, όμως αντίπαλός της δεν ήταν αυτή τη φορά η Ferrari αλλά ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έκανε τον καλύτερο φετινό του αγώνα και έδειξε πως από εδώ και στο εξής θα είναι υπολογίσιμη δύναμη.

Δείτε σήμερα στις 16:30 την εκπομπή «Pole Position by Allwyn» με την ανάλυση του GP Αυστρίας εδώ.

Οι νικητές του GP Αυστρίας

Μαξ Φερστάπεν: Το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων της Red Bull στην Αυστρία απέδωσε καρπούς. Η RB22 έχει μεταμορφωθεί από το ξεκίνημα της σεζόν, έχει εξελιχθεί στα μέτρα του Φερστάπεν και έχει βρει 1 δευτερόλεπτο απόδοση σε σχέση με την Αυστραλία. Αυτό είναι θετικό για τον Ολλανδό, ο οποίος με βάση το ρυθμό αγώνα ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει. Ίσως αν έχανε λιγότερο χρόνο στη μάχη του με τον Λιούις Χάμιλτον ή αν έμπαινε νωρίτερα για την τελευταία του αλλαγή ελαστικών το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Το θετικό είναι πως η Red Bull και ο Φερστάπεν επέστρεψαν.

Sizing up the overtake all the way up the hill! 😮‍💨



Max Verstappen makes the move on Lewis Hamilton into Turn 3, to the delight of the fans 🙌#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/9nlPqT85Xe June 29, 2026

Τζορτζ Ράσελ: Ο αγώνας στο Red Bull Ring δεν θα μπορούσε να κυλίσει καλύτερα. Pole το Σάββατο, νίκη την Κυριακή και η διαφορά μειώθηκε κατά 10 βαθμούς από τον Κίμι Αντονέλι. Δεν είναι όμως μόνο η 1η θέση για τον Ράσελ, είναι η ψυχολογική ώθηση, η επιβεβαίωσε στον εαυτό του πως μπορεί να κερδίσει ακόμα και σε συνθήκες πίεσης. Γιατί αυτές οι καταστάσεις σε κάνουν πιο δυνατό. Και τώρα… Σίλβερστον.

Όσκαρ Πιάστρι: Στη Βαρκελώνη ήταν άφαντος, όμως στην Αυστρία απάντησε με μία εξαιρετική εμφάνιση. Όχι μόνο κέρδισε τον Λάντο Νόρις, αλλά πήρε την 4η θέση έχοντας πολύ καλό ρυθμό στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Λίαμ Λόσον: Πριν το ξεκίνημα του τριημέρου οι «φήμες» του paddock τον ήθελαν εκτός Racing Bulls στο τέλος της σεζόν, έχοντας κλείσει εισιτήριο για τη «μηχανή του κιμά» της Red Bull. Όμως για μία ακόμη φορά ο Νεοζηλανδός κέρδισε τον πολλά υποσχόμενο teammate του, Άρβιντ Λίντμπλαντ, με μία πολύ καλή εμφάνιση. Θα είναι κρίμα να μείνει εκτός grid και μια αλλαγή περιβάλλοντος μόνο καλό θα του έκανε.

Οι χαμένοι του GP Αυστρίας

McLaren: Πριν από το τριήμερο η McLaren προέβη σε μία παράξενη δήλωση, πως το Red Bull Ring της ταιριάζει. Εν τέλει το καλύτερο πλασάρισμα που μπορούσε να πάρει ήταν η 4η θέση του Πιάστρι και αυτό έγινε μετά από λάθος στρατηγική της Ferrari. Είναι ξεκάθαρο πως οι πρωταθλητές έχουν μείνει πίσω στον τομέα της εξέλιξης και για να φτάσουν σε διεκδίκηση νίκης πρέπει να βελτιωθούν και μάλιστα άμεσα.

Σαρλ Λεκλέρ: Εκκινώντας 2ος, μπορεί να πει κανείς πως η 8η θέση είναι ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για τον Λεκλέρ. Και είναι. Η Ferrari δεν είχε ταχύτητα για το βάθρο, ενώ η στρατηγική της επίσης δεν ήταν αποτελεσματική. Ο έντονος προβληματισμός είναι στο ρυθμό του Μονεγάσκου, ο οποίος ήταν όχι μόνο κατώτερος του Λιούις Χάμιλτον και πάλι, αλλά δεν έδειχνε να είχε την ταχύτητα να φέρει εις πέρας το 4-5 που έπρεπε να είχε κατακτήσει η Scuderia. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι εμφανής και πρέπει να βρει σύντομα τον καλό του εαυτό.

Hamilton 🆚 Leclerc



What a battle we saw throughout the race between Lewis and Charles, even featuring tyre-to-tyre contact at Turn 4 😱#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Z36I20O25n June 28, 2026

Cadillac: Η αμερικανική ομάδα είχε στην Αυστρία ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων, όμως στον αγώνα δεν έβγαλαν ούτε 5 γύρους. Η απόδοσή της είναι 1 δευτερόλεπτο ταχύτερη από την Aston Martin όμως αυτό από μόνο του δεν λέει πολλά. Πρέπει να τερματίσεις τους αγώνες για να δείξεις πρόοδο και στους τελευταίους αγώνες η βαθμολογία της Cadillac είναι κάτω από τη βάση.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.