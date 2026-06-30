Μέσα σε 26 μήνες από την έλευσή της, η μάρκα κατακτά την κορυφή στα οχήματα Νέας Ενέργειας με όπλο την τεχνολογική της αυτονομία.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό εμπορικό ορόσημο συμπλήρωσε η BYD στην ελληνική αγορά, καθώς παρέδωσε το 5.000ό της όχημα Νέας Ενέργειας (αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά). Το επετειακό αυτοκίνητο, ένα BYD SEAL U DM-i, παραδόθηκε σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Άλιμο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική τροχιά της μάρκας στη χώρα μας.

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι επιτεύχθηκε σε διάστημα μόλις 26 μηνών από την επίσημη είσοδο της BYD στην Ελλάδα. Μάλιστα, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η εταιρεία κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων Νέας Ενέργειας, σημειώνοντας αύξηση ταξινομήσεων της τάξης του 31,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η τεχνολογική φαρέτρα και η διεύρυνση της γκάμας

Η εμπορική επιτυχία της BYD βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καθετοποιημένη παραγωγή και την τεχνογνωσία της, καθώς σχεδιάζει και κατασκευάζει in-house τα βασικά μέρη των οχημάτων της, όπως την μπαταρία Blade Battery, την e-Platform 3.0 και το υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM. Αυτή η αυτονομία της επιτρέπει να διαθέτει σήμερα μία από τις πληρέστερες γκάμες της αγοράς, η οποία αριθμεί 9 μοντέλα.

Στον τομέα των αμιγώς ηλεκτρικών, οι επιλογές ξεκινούν από το προσιτό DOLPHIN SURF και φτάνουν έως το πολυτελές SUV επιδόσεων SEALION 7. Παράλληλα, η οικογένεια των plug-in υβριδικών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το ερχόμενο φθινόπωρο με την άφιξη των νέων ATTO 2 DM-i και DOLPHIN G DM-i, προσφέροντας ακόμα περισσότερες εναλλακτικές για μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Οι πρωταγωνιστές των ταξινομήσεων ανά κατηγορία

Η αποδοχή της μάρκας από το ελληνικό κοινό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα μερίδια αγοράς των επιμέρους μοντέλων της για το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Το DOLPHIN SURF ηγείται στα ηλεκτρικά hatchback της κατηγορίας Β με μερίδιο 48,9%, το ATTO 2 βρίσκεται στην πρώτη θέση των ηλεκτρικών B-SUV με 20,8%, ενώ το DOLPHIN κυριαρχεί στην κατηγορία C των ηλεκτρικών hatchback με το εντυπωσιακό μερίδιο του 78,5%.

Στα plug-in υβριδικά, το SEAL U DM-i συνεχίζει την πετυχημένη εμπορική του πορεία, αποτελώντας το best seller μοντέλο στο κανάλι της λιανικής για το 2025 και το 2026 ανεξαρτήτως κατηγορίας, ενώ φιγουράρει στο Νο1 της κατηγορίας D-SUV με μερίδιο 22,4%. Με τη στρατηγική υποστήριξη του Ομίλου Σφακιανάκη, η BYD συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής εξυπηρέτησης σε όλη την επικράτεια, επιταχύνοντας τη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα.