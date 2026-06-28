Ο Σεμπαστιάν Οζιέ πήρε τα ηνία από τον Τιερί Νεβίλ στην πρώτη ειδική της Κυριακής, με τη διαφορά τους να βρίσκεται μόλις στα 1,3 δευτερόλεπτα.

Το πρωινό της Κυριακής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έφερε τα πάνω κάτω στην κορυφή της γενικής κατάταξης, προσφέροντας ένα συγκλονιστικό θέαμα. Με μόλις δύο ειδικές διαδρομές να απομένουν για την ολοκλήρωση του «Ράλλυ των Θεών», η μάχη για τη νίκη έχει ανάψει για τα καλά, με τις στρατηγικές και τις αντοχές των ελαστικών να δοκιμάζονται στο έπακρο στις σκληρές χωμάτινες επιφάνειες.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota GR Yaris Rally1) έκανε την κίνησή του νωρίς το πρωί, καταφέρνοντας να κλέψει την πρωτοπορία από τον μεγάλο του αντίπαλο. Παρά την πίεση, ο Τιερί Νεβίλ (Hyundai i20 N Rally1) παραμένει σε απόσταση αναπνοής, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για την τελική επικράτηση σε μια μονομαχία που αναμένεται να κριθεί στα τελευταία μέτρα.

🫣 It's okay. But Neuville lost the rally lead to the tune of 1.3sec to Ogier! 3 stages to run 👊



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Η προσπέραση του Οζιέ

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια στην πρώτη ειδική της ημέρας (ΕΔ14), κερδίζοντας τον Τιερί Νεβίλ κατά 5,4 δευτερόλεπτα και σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Ο Γάλλος δήλωσε μάλιστα έκπληκτος με τον χρόνο του, καθώς ένιωθε ότι γλιστρούσε πολύ και πάλευε συνεχώς με το αμώδες οδόστρωμα. Ο Νεβίλ από την πλευρά του εξήγησε ότι πίεσε σκληρά, αλλά δυσκολεύτηκε να κρατήσει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου στην αγωνιστική γραμμή, νιώθοντας το όχημά του πολύ πιο μαλακό σε σχέση με το Σάββατο.

Η ποιότητα της μάχης των δύο οδηγών υπογραμμίστηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στην αμέσως επόμενη ειδική διαδρομή (ΕΔ15). Σε ένα σπάνιο σκηνικό για το κορυφαίο επίπεδο του WRC, Οζιέ και Νεβίλ σημείωσαν τον ίδιο ακριβώς χρόνο, διατηρώντας τη μεταξύ τους διαφορά στα 1,3 δευτερόλεπτα. Η τιτάνια αυτή κόντρα κέντρισε και το ενδιαφέρον του Ντάνιελ Σόρντο (Hyundai i20 N Rally1), ο οποίος έβγαλε το καπέλο στους δύο συναθλητές του, τονίζοντας ότι οδηγούν σε απίστευτο επίπεδο χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτές τις ταχύτητες.

Το δράμα του Φουρμό

Πίσω από τους δύο πρωτοπόρους, η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης πήρε φωτιά. Ο Τάκαμοτο Κατσούτα (Toyota GR Yaris Rally1) είχε μια επαφή στην ΕΔ14 και, καθώς το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS) δεν λειτουργούσε, οδηγήσε πολύ συντηρητικά φοβούμενος κλατάρισμα. Αυτό του κόστισε 20,3 δευτερόλεπτα έναντι του Αντριέν Φουρμό (Hyundai i20 N Rally1), ο οποίος τον πλησίασε απειλητικά στη γενική κατάταξη.

Η τύχη όμως γύρισε την πλάτη στον Φουρμό στην ΕΔ15, όπου ένα κλατάρισμα στον εμπρός αριστερό τροχό του κόστισε σχεδόν δύο λεπτά. Αυτή η ατυχία τον γκρέμισε από την τέταρτη στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης, μόλις 0,9 δευτερόλεπτα μπροστά από τον έκτο Σάμι Πάγιαρι (Toyota GR Yaris Rally1). Από τις καραμπόλες αυτές ευνοήθηκε ο εντυπωσιακός Τζος ΜακΈρλιν (Ford Puma Rally1), ο οποίος ανέβηκε στην τέταρτη θέση της γενικής, οδεύοντας ολοταχώς για το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο WRC.

Η κατάσταση στη βαθμολογία της Super Sunday

Η μάχη της Κυριακής έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και για τους βαθμούς της Super Sunday. Αν και ο Αντριέν Φουρμό είχε τεθεί επικεφαλής μετά την ΕΔ14, το κλατάρισμά του στη Λούτρακι τον έθεσε εκτός διεκδίκησης της αυριανής συγκομιδής. Πλέον, ο Σεμπαστιάν Οζιέ οδηγεί και αυτή την επιμέρους κατάταξη, έχοντας προβάδισμα 5,4 δευτερολέπτων από τον Τιερί Νεβίλ.

Την πρώτη πεντάδα της Super Sunday συμπληρώνουν οι Σάμι Πάγιαρι και Τάκαμοτο Κατσούτα στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Όλιβερ Σόλμπεργκ (Toyota GR Yaris Rally1), έχοντας επιλέξει τη μαλακή γόμα ελαστικών για το πρωινό loop, βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Η δράση και το LIVE του Gazzetta συνεχίζονται με κομμένη την ανάσα για τις δύο τελευταίες ειδικές διαδρομές του αγώνα και φυσικά την Power Stage.

Γενική κατάταξη

