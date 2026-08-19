Ο Λιούις Χάμιλτον ωθεί τη Ferrari σε νέα επίπεδα και απολαμβάνει τόσο την αλλαγή κλίματος όσο και τη συνεργασία με το Μαρανέλο στο 2026.

Η νέα εποχή της Formula 1 έχει ξεκινήσει με έναν θετικό τρόπο για τη Scuderia Ferrari. Η ιταλική ομάδα έχει επιστρέψει στις νίκες και μετά από 11 αγώνες στο 2026 έχει ουσιαστικές ελπίδες ώστε να διεκδικήσει τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ μετράνε από μία νίκη, με τον Βρετανό να είναι αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι. Στους Κατασκευαστές, η ιταλική ομάδα βρίσκεται 72 βαθμούς πίσω από τη Mercedes, ωστόσο η ανώτερη αξιοπιστία της Ferrari θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας, δεδομένων των πρόσφατων μηχανικών προβλημάτων στα μοτέρ των «Ασημένιων Βελών».

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γερές βάσεις και ώθηση για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα

Η Ferrari κυνηγά το πρώτο της πρωτάθλημα κατασκευαστών από το 2008, ενώ ο τελευταίος της παγκόσμιος πρωταθλητής στους οδηγούς παραμένει ο Κίμι Ράικονεν από το μακρινό 2007. Αυτό θέλει να αλλάξει ο Χάμιλτον, ο οποίος πιστεύει ακράδαντα πως η ομάδα είναι πλέον απόλυτα ευθυγραμμισμένη για να πετύχει τη μεγάλη υπέρβαση. Μιλώντας για τις γερές βάσεις που τέθηκαν κατά τους πρώτους του μήνες στη Scuderia και τη συνέχεια του 2026, ο Βρετανός είπε:

«Ήταν ένα πολύ καλό πρώτο μέρος της σεζόν. Είναι καλό, αλλά φυσικά θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Νομίζω όμως ότι υπάρχει ένα πραγματικά θετικό συναίσθημα. Η αρμονία ανάμεσα σε εμένα, την προσωπική μου ομάδα και την αγωνιστική ομάδα είναι καλύτερη από ποτέ. Μας πήρε έναν ολόκληρο χρόνο για να γνωριστούμε καλά και τώρα είμαστε πιο ευθυγραμμισμένοι από ποτέ. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια πραγματικά καλή βάση για να χτίσουμε τη συνέχεια».

Η δουλειά δεν σταματάει ποτέ

Μετά τη νίκη του στο Grand Prix Βαρκελώνης και τέσσερα ακόμη βάθρα, ο Βρετανός παραμένει προσηλωμένος στο να μετατρέψει το ασίγαστο πάθος των ανθρώπων της Ferrari σε καθαρή ταχύτητα στην πίστα.

«Υπάρχει ακόμα τεράστιος όγκος δουλειάς που πρέπει να γίνει και βελτιώσεις που οφείλουμε να κάνουμε, όπως το να συσπειρώσουμε και να εμψυχώσουμε το προσωπικό, που είναι τόσο παθιασμένο. Στο εργοστάσιο δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοια αγάπη και τέτοιο πάθος για μια ομάδα. Το ζητούμενο τώρα είναι απλώς να το κατευθύνουμε και να το οδηγήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Χάμιλτον.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.