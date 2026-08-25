Ηχηρές διοικητικές αλλαγές στην Kosmocar, με την Αλεξία Κωστοπούλου να αναλαμβάνει τη θέση της Group Marketing & Brand Excellence Head.

Η Kosmocar ανακοίνωσε ότι η Αλεξία Κωστοπούλου ανέλαβε, από τις 3 Αυγούστου 2026, τη θέση της Group Marketing & Brand Excellence Head, με απευθείας αναφορά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Αριστείδη Αραβανή.

Η κα Κωστοπούλου διαθέτει πλούσια πολυετή εμπειρία στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και σημαντική διεθνή επαγγελματική πορεία. Έχει εργαστεί στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία τριών κατασκευαστών αυτοκινήτων, Toyota, FCA και Kia, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στους τομείς του Product και της Επικοινωνίας.

Στον νέο της ρόλο, θα έχει την ευθύνη για τον στρατηγικό σχεδιασμό και συντονισμό του Marketing των μαρκών της Kosmocar σε επίπεδο Ομίλου.

Με τη διεθνή εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη βαθιά γνώση της αυτοκινητοβιομηχανίας που διαθέτει, η κα Κωστοπούλου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής Marketing και Brand Excellence της Kosmocar.