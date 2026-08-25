F1, Νόρις: «Κάνω την καλύτερη δουλειά από όλους»

Ο Λάντο Νόρις διαφωνεί με τους οδηγούς της Mercedes F1 για τη δυναμική της McLaren Racing και εξηγεί τι κάνει τη διαφορά στις πρόσφατες νίκες του.

Δύο συνεχόμενες νίκες, δύο pole positions και μια McLaren που μοιάζει να έχει αφήσει οριστικά πίσω της το δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν. Για τους Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ, η εικόνα είναι αρκετή για να κατατάξουν την ομάδα του Ουόκινγκ στην κορυφή της Formula 1. Για τον Λάντο Νόρις, όμως, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έφυγε από το Ζάντβορτ με τη δεύτερη διαδοχική επιτυχία του, μετά από εκείνη στην Ουγγαρία, επιβεβαιώνοντας πως η αναβαθμισμένη MCL40 μπορεί πλέον να απειλήσει τη Mercedes. Αυτό που δεν αποδέχεται είναι ότι οι πρόσφατες νίκες αποτελούν αποκλειστικά προϊόν του μονοθεσίου.

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Η διαφωνία με τους Αντονέλι και Ράσελ

Οι οδηγοί της Mercedes είχαν διαφορετική άποψη. Ο Αντονέλι υποστήριξε πως η ομάδα του δεν διαθέτει πλέον το καλύτερο μονοθέσιο, ενώ ο Ράσελ συμφώνησε ότι η McLaren έχει κάνει το αποφασιστικό βήμα προς την κορυφή. Ο Νόρις αντιμετώπισε αυτές τις εκτιμήσεις με εμφανή επιφύλαξη.

«Δεν πρόκειται να πουν ότι οι ίδιοι είναι η ομάδα που πρέπει να νικήσουμε, έτσι δεν είναι; Παραμένουν η ομάδα που πρέπει να κερδίσουμε, ακόμη κι αν ηττήθηκαν στο Ζάντβορτ. Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό που λένε», ανέφερε ο οδηγός της McLaren.

Η νίκη στο Grand Prix Ολλανδίας δεν ήρθε άλλωστε χωρίς δυσκολίες. Ο Νόιρις έχασε την πρωτοπορία στην επανεκκίνηση και χρειάστηκε να ανακτήσει τη θέση του απέναντι στον Αντονέλι μέσα στην πίστα με ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα. Όπως εξήγησε, εκείνη η στιγμή ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

«Αν δεν είχα καταφέρει να προσπεράσω τον Κίμι, δεν νομίζω ότι θα είχα κερδίσει», τόνισε.

Ο παράγοντας Νόρις

Η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, ωστόσο, αφορούσε τον ίδιο. Ένας οδηγός που συχνά έχει ασκήσει αυστηρή κριτική στον εαυτό του εμφανίστηκε αυτή τη φορά έτοιμος να αναγνωρίσει τον προσωπικό του ρόλο στις επιτυχίες της McLaren.

«Ξέρω πόσο καλή δουλειά κάνω πίσω από το τιμόνι. Συνήθως δεν μιλάω πολύ για τον εαυτό μου, μάλλον κάνω ακριβώς το αντίθετο. Όμως, για μία φορά, θα μου δώσω λίγη αναγνώριση. Αισθάνομαι ότι κάνω καλύτερη δουλειά από όλους και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά», υπογράμμισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Για τον Νόρις, η Mercedes εξακολουθεί να διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο, ακόμη κι αν η McLaren έχει πλέον συγκεκριμένα σημεία στα οποία υπερέχει.

«Δεν κερδίσαμε το Σάββατο και δεν αλλάξαμε πολλά στο μονοθέσιο. Εγώ, όμως, δούλεψα πολύ πάνω στην οδήγησή μου και καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Έχουμε ένα πολύ παρόμοιο μονοθέσιο με τη Mercedes, αλλά θεωρώ ότι εκείνοι διαθέτουν ένα αυτοκίνητο με καλύτερη συνολική απόδοση. Εμείς είμαστε πιο δυνατοί στις γρήγορες στροφές. Οι στροφές 7 και 8 ήταν τα δύο σημεία στα οποία κέρδιζα τον περισσότερο χρόνο».

Με 159 βαθμούς, ο Νόρις βρίσκεται τέταρτος στο πρωτάθλημα και 83 πίσω από τον πρωτοπόρο Αντονέλι. Η απόσταση παραμένει σημαντική, όμως οι δύο συνεχόμενες νίκες έχουν μεταβάλει τη συζήτηση γύρω από τη McLaren και τις πραγματικές της δυνατότητες.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.