Ένας ακόμα αυτοκινητόδρομος, ο Ε65 που συνδέει την ΠΑΘΕ από το ύψος της Λαμίας με την Εγνατία οδό στο ύψος των Γρεβενών, δίνεται στην κυκλοφορία.

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 οδεύει ταχύτητα προς την ολοκληρωσή του και την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων στην κυκλοφορία. Με αυτό το έργο συμπληρώνεται το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας, το οποίο έχει οδηγήσει σε τεράστια μείωση των χρόνων ταξιδιού αλλά και σε σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο Ε65 είναι ένας σύγχρονος, κλειστός αυτοκινητόδρομος δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση, συνολικού μήκους 181,5 χιλιομέτρων, ο οποίος συνδέει ταχύτατα μεγάλες πόλεις της κεντρικής Ελλάδας όπως την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, με τον κύριο οδικό άξονα Βορρά - Νότου, την ΠΑΘΕ στο ύψος της Λαμίας, αλλά και τον σημαντικότερο αυτοκινητόδρομο Ανατολής - Δύσης, την Εγνατία Οδό, στο ύψος των Γρεβενών.

Στην πορεία του συναντά και σημαντικά τουριστικά κέντρα, όπως την Καλαμπάκα, όπου μέχρι σήμερα η πρόσβαση απαιτούσε πολύ χρόνο, από επαρχιακές οδούς μεγάλης επικινδυνότητας.

Ήδη έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία 136 χιλιόμετρα από τα 181,5 χιλιόμετρα του συνόλου, ενώ τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο των Γρεβενών στην Εγνατία Οδό βρίσκονται ήδη στο 99% της ολοκλήρωσής του και έτσι η ημερομηνία παράδοση ορίστηκε μέσα στον Ιούλιο του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Η Ελλάδα απέκτησε ένα μεγάλο και σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων τα τελευταία 20 χρόνια, με την ολοκλήρωση σημαντικών έργων όπως η Εγαντία οδός το 2014, η Ιόνια οδός το 2017, η Ολυμπία οδός στο τμήμα Κόρινθος - Πάτρα το 2017 και Πάτρα - Πύργος το 2025, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου με την παράκαμψη των Τεμπών το 2017 και ο Αυτοκινητόδρομος Μορέας το 2016.