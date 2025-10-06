Ο 46χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού προχώρησε η αστυνομία. Ο άνδρας κατηγορείται για το θάνατο ενός οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, τον οποίο παρέσυρε στις πρώτες πρωινές της περασμένης Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, επί της λ. Πέτρου Ράλλη.

O 46χρονος εγκατέλειψε το θύμα, με την ΕΛΑΣ να προχωρά στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του, σήμερα το πρωί στην περιοχή του Ταύρου. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου και για 30 ημέρες, λόγω μη χρήσης προστατευτικού κράνους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής κατόπιν ενδελεχούς αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (6-10-2025), 46χρονος αλλοδαπός οδηγός μοτοσυκλέτας, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στην Λεωφ. Πέτρου Ράλλη, πρώτες πρωινές ώρες της 2-10-2025, παρέσυρε άνδρα που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ενώ τον εγκατέλειψε, διαφεύγοντας από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά άμεσα και κατόπιν αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού στο χώρο του ατυχήματος, ταυτοποίησαν τον 46χρονο ως οδηγό της μοτοσυκλέτας και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή του Ταύρου.

Όπως διαπιστώθηκε ο 46χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών την 21-9-2025 για -30- ημέρες για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.