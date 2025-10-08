Νέος ΚΟΚ: Πού πηγαίνουν τα έσοδα από τις κλήσεις

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, βεβαιώθηκαν πρόστιμα άνω των 500.000 ευρώ για μη χρήση κράνους.

Σαρωτικοί είναι το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για τις τροχαίες παραβάσεις, με έμφαση να έχει δοθεί στη χρήση κράνους από τους επιβάτες μοτοσικλετών αλλά και ηλεκτρικών πατινιών.

Μέσα σε μία εβδομάδα (29 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου) βεβαιώθηκαν 1.733 παραβάσεις του ΚΟΚ σε οδηγούς και 268 παραβάσεις σε επιβάτες. Με δεδομένο ότι το πρόστιμο για τους αναβάτες μοτοσικλετών είναι 350 ευρώ και για τους οδηγούς πατινιών 30 ευρώ, το συνολικό ποσό των κλήσεων ξεπερνάει μέσα σε μία εβδομάδα το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ποιος εισπράττει τα έσοδα από τις κλήσεις

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα ποσά που αντιστοιχούν στις κλήσεις αποδίδονται στους ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) στην περιοχή των οποίων καταγράφηκε η παράβαση.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι:

H βεβαίωση μίας τροχαίας παράβασης δεν συνεπάγεται και την πληρωμή της. Υπάρχουν οι ενστάσεις από τους παραβάτες (υπάρχει πλέον η δυνατότητα και μέσω του gov.gr), η καθυστέρηση πληρωμής, ακόμα και η διαγραφή της αν περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης άλλες παραβάσεις βεβαιώνονται από την Τροχαία και άλλες από τη δημοτική αστυνομία Δήμων της Χώρας. Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τα πρόστιμα για την ελεγχόμενη στάθμευση (όταν δηλαδή κάποιος δεν πληρώνει κάρτα για παρκάρισμα στο ελεγχόμενο σημείο) με αυτά για παράνομη στάθμευση (πάνω στο πεζοδρόμιο, σε γωνία, σε ράμπα ΑμεΑ κλπ).

Πότε διαγράφεται μία κλήση

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (κλήση) αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης και η ταμειακή βεβαίωση των προστίμων ΚΟΚ θα πρέπει να διενεργείται αυστηρά εντός τριετίας, περίοδος η οποία ξεκινά από τη λήξη του έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε η κλήση.

Τη θέση της Αρχής υιοθέτησε τελικά και το Υπουργείο Εσωτερικών. Με διευκρινιστικό έγγραφό του υπ’ αριθμ. πρωτ. 17729/23.02.2024 προς τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας, καθιστά σαφές ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 71 του ν. 542/1977 «…σε περίπτωση που κατά το παρελθόν κάποιος δήμος προέβη σε ταμειακή βεβαίωση ενός προστίμου του Κ.Ο.Κ. μετά την πάροδο τριών ετών από την απόκτηση του τίτλου βεβαίωσης, η συγκεκριμένη βεβαίωση θεωρείται ως μη νόμιμη και ο δήμος έχει χάσει την αξίωσή του να ζητάει την καταβολή της οφειλής».