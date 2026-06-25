H στιγμή της εκκίνησης του 70ού Ράλλυ Ακρόπολις έφτασε και οι “Flandy”-Κώστας Στεφανής είναι πανέτοιμοι για μια μοναδική τετραήμερη αγωνιστική περιπέτεια με το Ford Fiesta Rally3.

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, 8ου γύρου του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) οπότε η αναμονή για τους “Flandy”-Κώστα Στεφανή, οι οποίοι θα μοιραστούν ένα Ford Fiesta Rally3 που προετοιμάζει και συντηρεί τεχνικά η M-Sport Πολωνίας, φτάνει στο τέλος της.

Μεγάλος χορηγός της συμμετοχής είναι η Coral A.E. - Shell Licensee, η οποία με αιχμή του δόρατος τα καύσιμα Shell V-Power Racing αποδεικνύει στην πράξη πως η τεχνογνωσία που αντλεί από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μπορεί να περάσει αποτελεσματικά και στα καθημερινά μας αυτοκίνητα.

Μπορεί το καθαρά αγωνιστικό μέρος του 70ού Ράλλυ Ακρόπολις (25-28 Ιουνίου) να ξεκινά σε λίγες ώρες, όμως οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση από την αρχή της εβδομάδας.

Ο λόγος είναι πως κατά το τριήμερο 22-24 Ιουνίου, το πρόγραμμα περιλάμβανε αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών του αγώνα, στις οποίες σύμφωνα με τους κανονισμούς του WRC, κάθε πλήρωμα είχε τη δυνατότητα να περάσει από δύο φορές, ώστε αρχικά να δημιουργήσει και έπειτα να τελειοποιήσει τις σημειώσεις του.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, ξεκίνησε με τη διεξαγωγή του shakedown μήκους 3,34 χλμ. κοντά στο Λουτράκι, όπου οι “Flandy”-Κώστας Στεφανής ολοκλήρωσαν επιτυχώς ένα πέρασμα, ελέγχοντας όλες τις λειτουργίες του Ford Fiesta Rally3.

Αμέσως μετά, το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε μαζί με τα υπόλοιπα αγωνιστικά στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ελληνικού, για την Πανηγυρική Εκκίνηση και τη διεξαγωγή της Υπερειδικής.

Η συμμετοχή των “Flandy”-Στεφανή -οι οποίοι εντάσσονται και στην κατάταξη του WRC3, Παγκόσμιου Πρωταθλήματος για πληρώματα με αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally3- έχει επετειακό χαρακτήρα.

Αφενός, η παρουσία του πληρώματος στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις, συμπίπτει με την συμπλήρωση 100 ετών συνεχούς παρουσίας της Shell στη χώρα μας.

Αφετέρου, το ντεμπούτο του “Flandy” στον κορυφαίο αγώνα του WRC συνδυάζεται με μια συμμετοχή-παγκόσμιο ρεκόρ του Κώστα Στεφανή*, ο οποίος γίνεται ο αγωνιζόμενος (οδηγός ή συνοδηγός) με τη μακροβιότερη παρουσία στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, από το 1973 μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα, έχοντας συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ακρόπολις το 1975, μόλις λάβει εκκίνηση στον φετινό αγώνα, ο Κώστας Στεφανής συμπληρώνει 51 χρόνια, 1 μήνα και μία ημέρα από το ντεμπούτο στο WRC, διάρκεια που όμοιά της δεν έχει υπάρξει.

Πέραν του ρεκόρ καθαυτού, ο Έλληνας συνοδηγός γίνεται ο μοναδικός αγωνιζόμενος στην ιστορία του WRC, που παραμένει ενεργός -χρονικό διάστημα μεταξύ πρώτου και πιο πρόσφατου αγώνα- για περισσότερα από 50 χρόνια, ενώ με 31 συμμετοχές είναι ο συνοδηγός με τις περισσότερες στον εθνικό μας αγώνα.

Το 70ό Ράλλυ Ακρόπολις ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Λουτράκι, έπειτα από 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323,47 αγωνιστικών χιλιομέτρων.