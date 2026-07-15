Η MG ανακοίνωσε νέες, μειωμένες τιμές για το δημοφιλές supermini MG3, προσφέροντας ασυναγώνιστες τιμές για την κατηγορία του δημοφιλούς μοντέλου.

Το MG3 συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μία από τις πλέον ελκυστικές προτάσεις στην κατηγορία των supermini. Σήμερα, η αξία της πρότασής του μοντέλου που κατέκτησε τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα 2025» γίνεται ακόμη πιο ισχυρή. Στην Ελλάδα ισχύουν πλέον νέες, ακόμα πιο ανταγωνιστικές τιμές, καθιστώντας το μοντέλο μία από τις πιο προσιτές και ολοκληρωμένες επιλογές της αγοράς.

Σε μια περίοδο όπου οι τιμές των νέων αυτοκινήτων αυξάνονται διαρκώς, το MG3 έρχεται να προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας, ασφάλειας, χώρων και εξοπλισμού. Από την πρώτη ματιά, το μοντέλο ξεχωρίζει για τον σύγχρονο και δυναμικό χαρακτήρα του, με σπορ σχεδίαση, καθαρές γραμμές και μοντέρνα φωτιστικά σώματα. Στο εσωτερικό, η ευρυχωρία συναντά την τεχνολογία, με την ψηφιακή εμπειρία να καθορίζεται από τον σύγχρονο πίνακα οργάνων και το προηγμένο σύστημα infotainment.

Έκδοση βενζίνης από €16.450

Η έκδοση βενζίνης εξοπλίζεται με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους. Πρόκειται για μια επιλογή που εστιάζει στην οικονομία χρήσης, την αξιοπιστία και τα ευχάριστα οδηγικά χαρακτηριστικά. Με τη νέα τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται πλέον στα €16.450, το MG3 βενζίνης επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα του κόστους απόκτησης στην κατηγορία των supermini.

MG3 Hybrid+ με 195 ίππους από €18.950

Για όσους αναζητούν κορυφαίες επιδόσεις και μέγιστη αποδοτικότητα, η έκδοση Hybrid+ τοποθετεί τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Το προηγμένο υβριδικό σύστημα της MG αποδίδει συνολικά 195 ίππους, εξασφαλίζοντας άμεση επιτάχυνση, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και υψηλή οδηγική άνεση, χωρίς καμία ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η έκδοση Hybrid+ προσφέρεται πλέον με νέα τιμή εκκίνησης από €18.950, φέρνοντας τεχνολογίες και επιδόσεις μεγαλύτερων κατηγοριών σε εξαιρετικά προνομιακό κόστος.

Ασφάλεια, χώροι και 7 χρόνια εγγύηση

Το MG3 διακρίνεται για την ποιοτική οδική του συμπεριφορά, την αποτελεσματική λειτουργία της ανάρτησης και την ευκολία οδήγησης τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στο εθνικό δίκτυο. Παράλληλα, εξοπλίζεται με ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που αναβαθμίζουν την καθημερινή ασφάλεια.

Την ολοκληρωμένη εικόνα του μοντέλου συμπληρώνουν οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί χώροι για επιβάτες και αποσκευές, η εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών (ή 150.000 χλμ.) και το ισχυρό after sales δίκτυο της MG Motor στην Ελλάδα.