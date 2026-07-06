Σαν Σήμερα: Η θρυλική νίκη του Χάμιλτον στο Σίλβερστον (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Ένας αγώνας της Formula 1 που έμεινε στην ιστορία πραγματοποιήθηκε πριν από 17 ολόκληρα χρόνια στο Σίλβερστον, με ένα παιδί από το Στιβενέιτζ να συντρίβει τον ανταγωνισμό. To κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ έχει σήμερα μονοπώλιο στην αναδρομή μας στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1958, ο Μάικ Χόθορν της Scuderia Ferrari έκανε μια επιβλητική εμφάνιση στο GP Γαλλίας και κατέκτησε την μοναδική του νίκη στη σεζόν και τελευταία της καριέρας του. Εκκίνησε από την pole position και ηγήθηκε σε όλους τους γύρους του αγώνα. Η επιτυχία του ωστόσο επισκιάστηκε από τον τραγικό χαμό του Λουίτζι Μούσο. Ο Ιταλός καταδίωκε απεγνωσμένα τον Βρετανό αλλά τράκαρε άσχημα στην ταχύτατη δεξιά στροφή μετά τα pits και απεβίωσε αργότερα στο νοσοκομείο.

Σαν σήμερα το 1969, διεξήχθη ακόμα ένα GP Γαλλίας της F1, αυτήν τη φορά στην πίστα της Κλερμόν. Παραδόξως, μόλις 13 μονοθέσια εμφανίστηκαν στην απαιτητική ορεινή πίστα, με τη Ferrari του Κρις Έιμον να «σπάει τη μονοτονία» των ατμοσφαιρικών DFV κινητήρων της Ford-Cosworth. Νικητής ωστόσο αναδείχθηκε ο Τζάκι Στιούαρτ με μία Matra MS80, με τους Ζαν-Πιέρ Μπελτουάζ και Τζάκι Ιξ να τον πλαισιώνουν στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 1975, συνεχίζοντας με επετείους από το GP Γαλλίας της F1, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα ήταν στην πρωτοπορία σε όλους τους γύρους στο Πολ Ρικάρ και κατέκτησε τη νίκη. Ωστόσο, ο Αυστριακός δυσκολεύτηκε αρκετά, καθώς ταλαιπωρούνταν από ίωση και καταδιώχθηκε ασταμάτητα από την Hesketh του Τζέιμς Χαντ. Τρίτος ήταν ο Γιόχαν Μας της McLaren.

Σαν σήμερα το 1986, το GP Γαλλίας φιλοξενήθηκε αυτήν τη φορά στη μικρή χάραξη 3,8 χιλιομέτρων του Πολ Ρικάρ, ως συνέπεια του θανάτου του Έλιο Ντε Άντζελις που προήλθε από σύγκρουση στην κύρια χάραξη σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα. Ο Νάιτζελ Μάνσελ της Williams κατέκτησε τη νίκη, μπροστά από τους Αλέν Προστ και Νέλσον Πικέ. Αυτός ήταν ο 400ος αγώνας της Ferrari στην F1.

Σαν σήμερα το 2003, η Williams σημείωσε το τελευταίο της 1-2 στη Formula 1, με τον Ραλφ Σουμάχερ να τερματίζει μπροστά από τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια στο GP Γαλλίας του ανανεωμένου Μάνι-Κουρ. Αυτή ήταν η 6η και τελευταία νίκη της καριέρας του. Ωστόσο, το κλίμα στην βρετανική ομάδα ήταν κακό, διότι ο Κολομβιανός θεώρησε πως ευνοήθηκε ο Γερμανός στη στρατηγική στον αγώνα. Ενδεχομένως το συμβάν αυτό λειτούργησε ως αφορμή για να πάρει μετεγγραφή ο Μοντόγια στη McLaren το 2005.

Σαν σήμερα το 2008, ο Λιούις Χάμιλτον συνέτριψε τον ανταγωνισμό στο Σίλβερστον και κατέκτησε μέσα στην πατρίδα του μία από τις πιο εκκωφαντικές νίκες της καριέρας του και στη σύγχρονη εποχή της Formula 1. H έντονη βροχόπτωση προκάλεσε τεράστια προβλήματα στους οδηγούς, με αρκετούς πρωταγωνιστές, όπως ο Φελίπε Μάσα να κάνουν πολλαπλές σβούρες στην πίστα. Η κυριαρχία του Χάμιλτον ήταν τέτοια που σε ορισμένες φάσεις του Grand Prix ήταν μέχρι και 5 δευτερόλεπτα ανά γύρο ταχύτερος του ανταγωνισμού. Δεύτερος και πάνω από ένα λεπτό πίσω, τερμάτισε ο Νικ Χάιντφελντ της BMW, ενώ ο Ρούμπενς Μπαρικέλο με εξαιρετική στρατηγική της Honda επέστρεψε στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2005.

Σαν σήμερα το 2014, η εκκίνηση του GP Μεγάλης Βρετανίας στο Σίλβερστον στιγματίστηκε από το ατύχημα του Κίμι Ράικονεν στην ευθεία Wellington, με τον Φινλανδό να συμπαρασέρνει άθελά του εκτός αγώνα τους Φελίπε Μάσα και Καμούι Κομπαγιάσι. Εξαιτίας των ζημιών που υπέστησαν οι μπαριέρες, ο αγώνας διακόπηκε για μία ώρα. Ο Νίκο Ρόσμπεργκ ήταν πρώτος, μέχρι να τον θέσει εκτός μάχης στον 29ο γύρο ένα πρόβλημα στο κιβώτιο. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος κινούνταν με τρομερό ρυθμό μέχρι να εγκαταλείψει ο teammate του, να πάρει τη νίκη μπροστά στους συμπατριώτες του. Δεύτερος τερμάτισε ο Βάλτερι Μπότας έχοντας εκκινήσει 14ος, ενώ το βάθρο «έκλεισε» ο Ντάνιελ Ρικάρντο.

Φωτογραφίες: McLaren