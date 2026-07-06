Husqvarna Enduro 2027: Βαδίζοντας στην επιτυχημένη συνταγή (vid)

Σχεδιασμένα για απαιτητικούς αναβάτες, τα νέα μοντέλα Εντούρο της αυστριακής φίρμας χρησιμοποιούν την πλατφόρμα των διεθνών τους επιτυχιών.

Η Husqvarna Mobility δηλώνει περήφανη για την γκάμα του 2027, η οποία περιλαμβάνει 8 προτάσεις, 4 δίχρονες και 4 τετράχρονες. Δηλώνει επίσης πως αυτή η σειρά προσφέρει συνεπή και προβλέψιμο χειρισμό, με κάθε μοντέλο να έχει αναπτυχθεί για αναβάτες που αντιμετωπίζουν τεχνικά εδάφη όπου η ακρίβεια, η πρόσφυση και ο έλεγχος είναι στοιχεία λίαν κρίσιμα. Η τελευταία γενιά συμπληρώνεται από εκλεπτυσμένη αισθητική εμπνευσμένη από τη Σουηδία, συμπεριλαμβανομένων λευκών πλαισίων με ηλεκτροστατική βαφή και υποστηρίζεται από εγγύηση κατασκευαστή Premium ενός έτους σε επιλεγμένες περιοχές.

Η γκάμα περιλαμβάνει τα δίχρονα TE 125, 150, 250, 300 και τα τετράχρονα FE 250, 350, 450, 501. Σε όλα τα μοντέλα, η προσεκτικά σχεδιασμένη εργονομία επιτρέπει την απεριόριστη κίνηση του αναβάτη για πλήρη έλεγχο, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες hard enduro. Σε συνδυασμό με την ανάρτηση WP XACT, η οποία ως γνωστόν παρέχει συνεπή ανατροφοδότηση και σταθερότητα, κάθε μοτοσικλέτα δείχνει ικανή να ανταποκρίνεται άμεσα στις όποιες εντολές του αναβάτη. Μια σταθερή και προβλέψιμη τεχνική πλατφόρμα συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε όλη τη γκάμα, διασφαλίζοντας ότι οι αναβάτες μπορούν να επικεντρωθούν σε ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, επιτρέποντας παράλληλα την ανακάλυψη νέων γραμμών με πλήρη αυτοπεποίθηση. Οι δυνατότητες του τρέχοντος πλαισίου αποδεικνύονται συχνά από τον Billy Bolt της Husqvarna Factory Racing, του οποίου η οδήγηση καταδεικνύει τη σημασία της ακρίβειας και του ελέγχου σε εξαιρετικά τεχνικά, απρόβλεπτα εδάφη.

Η Husqvarna Mobility συνεχίζει να βελτιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν μεγαλύτερη σημασία στην τεχνική οδήγηση, όπως προβλεψιμότητα, συνέπεια και ακριβή ανατροφοδότηση. Σε απαιτητικά, τεχνικά περιβάλλοντα όπου η ορμή προς τα εμπρός, η επιλογή γραμμής και η πρόσφυση αποτελούν συνεχείς προκλήσεις, η εξοικείωση γίνεται αποφασιστικό πλεονέκτημα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Νέα, λευκά πλαίσια με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα

Γραφικά εμπνευσμένα από τη Σουηδία

Πιρούνι WP XACT Closed Cartridge και αμορτισέρ WP XACT

Ψεκασμός πεταλούδας γκαζιού (TBI) στους δίχρονους κινητήρες

Πολυλειτουργικός διακόπτης επιλογής οδηγικού προγράματος στα τετράχρονα μοντέλα

Quickshifter και Traction Control

Εξαρτήματα δοκιμασμένα σε αγώνες από Brembo, GSK, Michelin, ProTaper, Twin Air και ODI

Τα μοντέλα εκτός δρόμου της Husqvarna Mobility καλύπτονται από Premium Εγγύηση Κατασκευαστή σε επιλεγμένες περιοχές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής. Αυτή η πολιτική παρέχει 12 μήνες εγγύησης, προσφέροντας πρόσθετη ηρεμία στους πελάτες. Όταν η συντήρηση και τα προβλεπόμενα διαστήματα σέρβις ολοκληρώνονται από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της Husqvarna Mobility, η εγγύηση ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αξία της μοτοσικλέτας.

Η σειρά Εnduro της Husqvarna Mobility του 2027 θα είναι διαθέσιμη από τον Ιούλιο του 2026. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές, επικοινωνήστε με την εθνική θυγατρική ή τον εισαγωγέα της Husqvarna Mobility.