Ο Μάρκο Μπετζέκι διατηρεί τα ηνία στη βαθμολογία, αλλά οι Χόρχε Μαρτίν και Μαρκ Μάρκεθ πλησιάζουν απειλητικά.

Η μάχη για τον τίτλο του MotoGP έχει πάρει φωτιά, μετά τα αποτελέσματα του αγωνιστικού 3ημέρου στο Μπρνο. Παρά την αναγκαστική απουσία του από το Grand Prix Τσεχίας λόγω τιμωρίας, ο Μάρκο Μπεζέκι παραμένει στην πρωτοπορία της βαθμολογίας με 180 βαθμούς, ωστόσο το πλεονέκτημά του έχει σχεδόν εξανεμιστεί. Ο ομόσταβλός του στην Aprilia, Χόρχε Μαρτίν, βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής, μόλις 8 βαθμούς πίσω, έχοντας 172 βαθμούς. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με 157 βαθμούς, ενώ ο μεγάλος νικητής του αγώνα, Μαρκ Μάρκεθ, πλησίασε στους 40 βαθμούς από την κορυφή, φτάνοντας τους 140 βαθμούς και αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.

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