Σαν Σήμερα: ο Χαντ κερδίζει για πρώτη φορά τον Λάουντα (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τέσσερα Grand Prix της Formula 1 που έγιναν σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Θα μάθουμε για την πρώτη νίκη του εμβληματικού Τζέιμς Χαντ, μια εντυπωσιακή εμφάνιση του Άιρτον Σένα, το 1-2 της Ferrari στη Γαλλία και τη μάχη Mercedes-Williams στην Αυστρία. Ένας οδηγός που έχει κερδίσει τρεις αγώνες στο WRC έχει γενέθλια, ενώ στο MotoGP επισκεπτόμαστε το Ντόνινγκτον Παρκ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1975, ο αείμνηστος Τζέιμς Χαντ αντιστάθηκε στην πίεση του Νίκι Λάουντα και πήρε πρώτος την καρό σημαία στο GP Ολλανδίας. Αυτή ήταν η πρώτη του νίκη στην F1 και μοναδική για τη μικρή εκκεντρική ομάδα της Hesketh. Το οδόστρωμα στην αρχή του αγώνα ήταν βρεγμένο, αλλά ο Χαντ ρίσκαρε και πέρασε σε ελαστικά για στεγνό και αυτό του έδωσε την πρωτοπορία που κράτησε μέχρι τέλους.

Σαν σήμερα το 1986, ο Άιρτον Σένα κατέκτησε τη νίκη στο σιρκουί πόλης του Ντιτρόιτ, οδηγώντας μια Lotus 98T από την pole position. Δεύτερος ήταν ο Ζακ Λαφίτ, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Αλέν Προστ.

Σαν σήμερα το 1989, γεννήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας ο οδηγός ράλλυ, Αντρέας Μίκελσεν. Η πορεία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WRC) ξεκίνησε το 2006 και έκτοτε ο Μίκελσεν δίνει συστηματικά το "παρών" στη διοργάνωση, έχοντας οδηγήσει αυτοκίνητα ποικίλων κατηγοριών όπως Škoda, Ford και Subaru. Για το διάστημα 2014-2016 και 2018-2019, ο Νορβηγός εκπροσώπησε τις εργοστασιακές ομάδες των Volkswagen και Hyundai αντίστοιχα, κατακτώντας μάλιστα με την γερμανική φίρμα τις τρεις νίκες που μετράει μέχρι και σήμερα στο WRC. Τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο WRC2.

Σαν σήμερα το 2008, η πίστα του Μάνι-Κουρ φιλοξένησε για τελευταία φορά το GP Γαλλίας της F1, με το event να επιστρέφει ξανά το 2018 αλλά αυτή τη φορά, να διεξάγεται στο Πολ Ρικάρ. Ο πρωταθλητής, Κίμι Ράικονεν, είχε εκκινήσει από την pole position για τη Scuderia Ferrari και έδειχνε να βαίνει ολοταχώς για τη νίκη. Λίγο πριν τα μισά του αγώνα έσπασε η δεξιά απόληξη της εξάτμισης στο μονοθέσιό του. Έτσι, ο Φινλανδός έχασε ισχύ στον κινητήρα του και τελικά ο Φελίπε Μάσα τον προσπέρασε και πήρε τη νίκη Ο Γιάρνο Τρούλι πήρε την 3η θέση για λογαριασμό της Toyota.

Σαν σήμερα, επίσης το 2008, ο πρωταθλητής Κέισι Στόνερ έκανε επίδειξη δύναμης στην πίστα του Ντόνινγκτον Παρκ και επικράτησε με άνεση στο GP Μεγάλης Βρετανίας του MotoGP από την pole position. Δεύτερος ήταν ο Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος έδωσε σκληρή μάχη με τον Ντάνι Πεντρόσα.

Σαν σήμερα το 2014, η Αυστρία φιλοξένησε αγώνα F1 για πρώτη φορά μετά το 2003, στο μετονομασμένο πλέον Red Bull Ring. Η ομάδα της Williams είχε ήδη κλέψει την παράσταση στις κατατακτήριες δοκιμές «κλειδώνοντας» την πρώτη σειρά εκκίνησης, χάρις στους Φελίπε Μάσα και Βάλτερι Μπότας. Τελικά, μετά τα pit stop το δίδυμο της Williams έμεινε πίσω από τους οδηγούς της Mercedes-AMG. Ο Νίκο Ρόσμπεργκ τέθηκε επικεφαλής και κατέκτησε τη νίκη, με τον Λιούις Χάμιλτον λίγα δευτερόλεπτα πίσω του έχοντας εκκινήσει μόλις 9ος.

Φωτογραφίες: retromania4ever/Χ