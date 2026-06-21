Σαν Σήμερα: Η τελευταία νίκη του Ζιλ Βιλνέβ στην F1 (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Μονοπώλιο έχει σήμερα ο μαγικός κόσμος της Formula 1 στην αναδρομή μας των κορυφαίων γεγονότων στην ιστορία. Θα μάθουμε για την τελευταία νίκη του Ζιλ Βιλνέβ και τον τελευταίο θρίαμβο της εμβληματικής Team Lotus. Επιπλέον θα μάθουμε πώς «έσπασε» η κυριαρχία της Brawn GP το 2009, στο «σπίτι» του Τζένσον Μπάτον.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1969, ο Τζάκι Στιούαρτ εκμεταλλεύτηκε την πρόωρη εγκατάλειψη του poleman, Γιόχεν Ριντ και κατέκτησε άνετα τη νίκη στο GP Ολλανδίας, σχεδόν 25 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Τζο Σιφέρ. Έχοντας οδηγήσει στην τρίτη θέση για το μεγαλύτερο σκέλος του αγώνα, ο Ντένι Χιούλμ της McLaren έχασε τελικά την τελευταία θέση του βάθρου από την Ferrari του Κρις Έιμον.

Σαν σήμερα το 1970, ο αείμνηστος Γιόχεν Ριντ κατέκτησε μια ασήμαντη συναισθηματικά νίκη στο GP Ολλανδίας, ύστερα από τον θάνατο του φίλου Πιρς Κουράζ στο πρώτο σκέλος του αγώνα. Η De Tomaso 505/38 του υπέστη αστοχία στο σύστημα διεύθυνσης στην ταχύτατη στροφή «Τάνελ Ουστ» και τυλίχτηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή της σε έναν μικρό αμμόλοφο. Η νίκη του Ριντ ήταν η πρώτη από τις τέσσερις συνεχόμενές του με την καινούρια Lotus 72. Το βάθρο έκλεισε από τον Τζάκι Στιούαρτ της March και τον Τζάκι Ιξ Ferrari.

Σαν σήμερα το 1981, ο εμβληματικός Ζιλ Βιλνέβ σημείωσε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν και τελευταία της καριέρας του, κάνοντας μια μαγική εμφάνιση στο συναρπαστικό Grand Prix Ισπανίας, που φιλοξένησε η πίστα της Χαράμα. Ο Καναδός είχε εκκινήσει μόλις 7ος αλλά μέχρι την αρχή του δεύτερου γύρου κατάφερε να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Μετά το οδηγικό λάθος του πρωταθλητή Άλαν Τζόουνς στον 13ο γύρο, ο Καναδός άσσος της Ferrari ήταν πλέον επικεφαλής και παρέμεινε εκεί μέχρι τέλους. Στη 2η θέση ήταν ο Ζακ Λαφίτ, ενώ τρίτος ο Τζον Ουάτσον.

Σαν σήμερα το 1987, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα επικράτησε στο σιρκουί πόλης του Ντιτρόιτ με μια Lotus 99T και προσέφερε στην θρυλική ομάδα του Κόλιν Τσάπμαν την 74η και τελευταία της νίκη στην F1. Ο Βραζιλιάνος αξιοποίησε τη δυναμική του μονοθεσίου του και ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς να κάνει pit stop. Πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον συμπατριώτη του, Νέλσον Πικέ και τον πρωταθλητή Αλέν Προστ.

Σαν σήμερα το 2009, η Red Bull Racing κυριάρχησε απόλυτα στο GP Μεγάλης Βρετανίας και έκανε το 1-2 με τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Ουέμπερ. Έτσι μπήκε ένα τέλος στο νικηφόρο σερί που είχε ξεκινήσει ο Τζένσον Μπάτον από τον τέταρτο αγώνα της σεζόν, το Grand Prix του Μπαχρέιν. Ο Βρετανός της Brawn GP εκκίνησε και τερμάτισε μόλις 6ος. Οι δύο οδηγοί της αυστριακής ομάδας τελικά πλαισιώθηκαν στο βάθρο από την έτερη Brawn του Ρούμπενς Μπαρικέλο.

Σαν σήμερα το 2015, ο Νίκο Ρόσμπεργκ έκανε καλύτερη εκκίνηση από τον ομόσταυλο και poleman, Λιούις Χάμιλτον και κατέκτησε τη νίκη στο GP Αυστρίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Βρετανός πρωταθλητής της Mercedes έχασε ουσιαστικά όλες τις ελπίδες του να διεκδικήσει τη νίκη όταν δέχτηκε μια ποινή 5 δευτερολέπτων, εξαιτίας ενός πατήματος εκτός της γραμμής εξόδου από το pit lane στον 35ο γύρο. Ο Φελίπε Μάσα ολοκλήρωσε το βάθρο για την Williams.

Φωτογραφίες: rsf_motorsport/Χ