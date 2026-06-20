Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται η κυκλοφορία του προγράμματος για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις προσβάσεις, το Rally Village και την ασφάλεια στις ειδικές διαδρομές.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις πλησιάζει και η προετοιμασία των θεατών που θα βρεθούν στα βουνά αλλά και στις ειδικές διαδρομές μπαίνει στην τελική ευθεία. Για ακόμη μία χρονιά, το «Επίσημο Πρόγραμμα» της διοργάνωσης έρχεται να αποτελέσει τον απόλυτο οδηγό για τους φίλους του σπορ, συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή και ασφαλή παρακολούθηση του εθνικού μας αγώνα.

Η Motorsport Greece, ως διοργανώτρια αρχή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση του κοινού. Το φετινό έντυπο δεν προσφέρει απλώς μια γενική ενημέρωση, αλλά λειτουργεί ως ένα χρηστικό εργαλείο για τις προσβάσεις, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τους χάρτες, στοιχεία κρίσιμα για την αποφυγή ταλαιπωρίας κατά τις ημέρες του αγώνα.

Πού και πότε θα το βρείτε

Η διάθεση του εντύπου ξεκινά την Κυριακή 21 Ιουνίου, καθώς θα κυκλοφορήσει μαζί με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής». Για όσους δεν το προμηθευτούν από τα περίπτερα, θα υπάρχει δωρεάν διανομή από την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο Rally Village, το οποίο θα είναι εγκατεστημένο στον εξωτερικό χώρο της υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park.

Παράλληλα, οι θεατές θα μπορούν να το βρουν καθ’ όλη τη διάρκεια του ράλλυ στο κεντρικό EKO Service Park, στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, καθώς και σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της ΕΚΟ κατά μήκος των διαδρομών.

Στο μεταξύ, στο Μαίναλο: μια τεράστια γλάστρα από κορμούς δέντρων 🪵, ένα Toyota RAV4 🚗 για τις ανάγκες επίβλεψης και, στο βάθος, το οροπέδιο των Ρουχών ⛰️ που μετρά αντίστροφα για το EKO @AcropolisRally!#AcropolisRally #RallyofGods #EKOAcropolisRally 🚗💨⚡️ pic.twitter.com/qinmcrWM3a June 17, 2026

Ψηφιακή καθοδήγηση και ασφάλεια

Η τεχνολογία δίνει και φέτος το «παρών» στις σελίδες του προγράμματος. Οι φίλοι του WRC θα βρουν αναλυτικές οδηγίες για τις επίσημες προσβάσεις των θεατών, οι οποίες συνοδεύονται από δυνατότητα ψηφιακής πλοήγησης μέσω κινητού τηλεφώνου, ώστε η προσέγγιση στα σημεία θέασης να γίνει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Επιπλέον, περιλαμβάνονται όλες οι προβλέψεις για την κίνηση των οχημάτων και τα μέτρα της τροχαίας στις περιοχές όπου θα χτυπά η καρδιά του αγώνα.

Σε μια διοργάνωση παγκόσμιου επιπέδου, η ασφάλεια παραμένει το νούμερο ένα ζητούμενο. Η σωστή μελέτη των προσβάσεων και η συμμόρφωση με τις οδηγίες των οργανωτών και των κριτών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να απολαύσουμε το μοναδικό θέαμα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με υπευθυνότητα.